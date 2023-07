Gli aggiornamenti meteo previsti dovrebbero essere davvero clamorosi. Una vera e propria crisi estiva potrebbe sconquassare i primi giorni del prossimo mese di Agosto. La novità è arrivata proprio oggi e pare che ci siano le condizioni per una lunga fase di maltempo proprio all’inizio delle vacanze.

Saranno rovinate? Ovviamente è ancora molto presto per dirlo anche perché sappiamo che di solito in Estate i fronti durano un paio di giorni e non un’intera settimana. Però sicuramente è una situazione che va monitorata con estrema attenzione.

Qualche dettaglio utile

Si tratterebbe del periodo tra il 5 e l’8 Agosto, che coinvolge appieno il primo weekend di esodo estivo. Sicuramente è ancora presto per dare delle certezze, però i modelli meteo continuano a confermare la possibilità di fenomeni temporaleschi molto diffusi e di un generale calo termico.

Le temperature si porterebbero ben al di sotto delle medie, con valori più tipici di settembre che di agosto. Quindi possiamo parlare di vero schiaffo all’Estate? In parte sì perché potrebbe comunque essere un primo debole passo verso il declino estivo che oramai sappiamo essere in procinto di arrivare attorno a Ferragosto.

Ma sappiamo anche che negli ultimi anni l’Estate ha avuto modo di riprendersi in maniera davvero clamorosa e quindi aspettiamo prima di dare delle certezze.

Piogge da nord a sud

Stavolta i peggioramento non sarebbe un qualcosa di inerente solo al Settentrione ma potrebbe coinvolgere precipitazioni davvero in tutta Italia, con piogge diffuse da nord a sud e temporali anche di forte intensità.

Questo è un quadro medio da tenere bene in considerazione. Non dobbiamo pensare che sia un fronte di qualche oretta e tutto passa, ma questa volta il peggioramento dovrebbe coinvolgere davvero una buona fetta d’Italia.

È ancora presto per entrare nei dettagli tecnici e ovviamente invitiamo i lettori a seguire i nostri prossimi aggiornamenti meteo quotidiani. Però è anche vero che quando i modelli chiudano un peggioramento simile poi è difficile che si sbaglino, anche se stiamo parlando di una tendenza a 7 oppure 8 giorni