Ci stiamo mettendo alle spalle il lungo periodo di caldo estremo che per oltre 20 giorni ha attanagliato l’Italia con temperature roventi, specialmente al Centro-Sud. Ondata di caldo che è stata anche la causa innescante dei violentissimi temporali che hanno sferzato a più riprese le regioni e le pianure del Nord, zona rimasta spesso ai margini settentrionali dell’Anticiclone Africano.

Ora questo periodo estremo sotto il profilo meteo-climatico si sta concludendo. Le roventi correnti nord-africane hanno lasciato il posto a correnti atlantiche ben più temperate che sono riuscite a spingersi fino al Sud Italia portando il tanto atteso calo delle temperature.

Nei prossimi giorni ci attende quindi una fase meteorologica molto più tranquilla, con caldo moderato e tempo in prevalenza stabile salvo per qualche temporale ancora possibile al Nord. In questo articolo vogliamo concentrarci sul tempo previsto nel dettaglio negli ultimi giorni della settimana.

Venerdì 28 Luglio – Un’area di alta pressione, non più di matrice africana, si distende sul Mediterraneo centro-occidentale inglobando anche la nostra penisola. Giornata con tempo ampiamente stabile e soleggiato al Centro-Sud. Maggiore variabilità al Nord con rischio di acquazzoni e temporali pomeridiani-serali fra Piemonte, Valle d’Aosta, settori alpini/prealpine del Triveneto. Più soleggiato e asciutto in genere sulla Pianura Padana. Caldo moderato con temperature nella norma. Lieve aumento termico sulle Isole con punte di 33-34 gradi. Fresco durante le ore serali/notturne.

Sabato 29 Luglio – Pressione pressoché stabile, con tempo in gran parte stabile e soleggiato. Ancora occasione di rovesci o temporali però al Nord, principalmente a ridosso dei rilievi. Caldo in lieve aumento ma comunque senza particolari eccessi. Punte di 33-34 gradi sulle Isole e zone interne del Centro-Sud, intorno ai 30 gradi al Nord.

Domenica 30 Luglio – Tempo che risulterà stabile e soleggiato su gran parte della penisola. Possibili temporali pomeridiani sulle Alpi con locali sconfinamenti verso le pianure del Nord-Est in serata. Temperature grosso modo stazionarie con caldo moderato.