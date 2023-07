L’attuale fase meteo è davvero storica! No, non stiamo esagerando. Nei seguenti paragrafi vi diciamo con precisione come mai possiamo definire tale aggettivo. E soprattutto perché è fortemente sbagliato dire che “è Estate e deve fare caldo, in fondo lo ha sempre fatto”.

Persistenza: fuori da ogni possibile logica

È questa la caratteristica davvero peculiare. È vero che abbiamo avuto delle onde calde bollenti negli anni 2000, con record frantumati. Ma in questo caso l’eccezionalità più forte è la sua incredibile persistenza.

I lettori sfiniti non hanno che la nostra comprensione. Un conto è avere una settimana di caldo molto intenso oppure estremo, un conto è 20 giorni! Se siete ai limiti della sopportazione vi giustifichiamo appieno. Purtroppo non si vede una via d’uscita per le regioni meridionali, ma pure in parte per il Centro.

Questo pattern meteo così anomalo dovrebbe continuare a più riprese per tutto il mese di Luglio, mentre al Nord il rischio di temporali violenti è quantomai concreto, alternati ovviamente a fasi più calde.

Intensità: un tempo cose simili erano sconosciute

Parliamo pure dell’intensità del caldo, che ha raggiunto livelli assolutamente eccezionali. È vero che in epoca di riscaldamento globale le ondate di calore sono sempre più forti, con anticicloni dai cuori roventi.

Ma in questo caso rasentiamo davvero l’eccezionalità, con numerosi nuovi record in diverse zone d’Italia. Rammentiamo: Sicilia, Sardegna, Lazio e Campania.

Soprattutto i sud-ovest sardo e siciliano hanno avuto venti di caduta che hanno fatto impennare le temperature a valori non distanti da 50 gradi (massime reali di 46-47). Quindi, avevamo paventato la possibilità di SFIORARE i 50 e non siamo stati smentiti dai fatti…

Estensione: un anticiclone grande 10 volte l’Italia

È un anticiclone africano estremamente vasto, come raramente si è visto in epoche recenti. Sta occupando centinaia di migliaia di chilometri quadrati. Una estensione simile fino a pochi anni fa sarebbe stata praticamente impensabile. Ma ora è la cruda e scomoda realtà.