Questo caldo fa stressare anche i meteo appassionati più caldofili. Condizioni di stress così intenso sono rarissime a vedersi, ma in particolare evidenziamo il fatto che siano decisamente prolungate.

La vera eccezionalità sta qui: decisamente troppo caldo per troppo tempo, senza soste, almeno per tre quarti d’Italia. Ma allora andiamo a vedere se c’è una speranza di un vero e proprio refrigerio: cosa ci propongono i modelli?

La fine del caldo? Si, certo, anche se…

Venerdì 21 Luglio: è la fine degli incubi per gli abitanti del Nord-Ovest. In tale giornata, di fatti, un abbassamento del flusso atlantico porterà alcuni temporali al Settentrione, e in particolare nelle aree a nord del Po. Sarà l’unica zona d’Italia che sentirà qualche beneficio, perché altrove il caldo si farà sentire in maniera preponderante e persino più forte di com’è ora.

Oltretutto anche le tendenze meteorologiche per il prossimo fine settimana suggeriscono, anzi impongono, condizioni di caldo intenso al Centro-Sud e solo marginalmente al Nord. Sappiamo che con questo tipo di tempo il pericolo fenomeni estremi è piuttosto concreto: i nostri foci frequenti lo devono rimarcare.

Meteo a 15 giorni: ma allora, ne usciamo o no?

Le tendenze a oltre i 14 giorni continuano a suggerite un’Italia spaccata in due. Caldo davvero intenso -se non estremo- sulla parte peninsulare, controbilanciato da temporali anche forti, con un parziale refrigerio solo su Alpi, Prealpi e pedemontane. Le uniche isole felici dovrebbero essere queste. Tutte le altre non sentirebbero praticamente nulla e il caldo andrebbe avanti davvero indisturbato, benché in leggero calo, ma poco percettibile.

Siamo comprensibilmente preoccupati perché una tale anomalia (inaspettata da qualsiasi modelli a lunga gittata) è davvero difficile da vedere ma soprattutto da sostenere, sia mentalmente, sia fisicamente. Purtroppo, stante così le cose, non resta che affermare questo. Dopo due mesi freschi e piovosi, le ultime due settimane ci stanno facendo pagare un dazio altissimo…