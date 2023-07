Luglio sta per giungere al termine e lo fa con un aumento delle temperature più sentito al sud e sulle isole maggiori. Merito di aria calda nord-africana, comunque non paragonabile a quella arrivate nelle ultime settimane. Nel complesso, però, le condizioni meteo sono accettabili.

Agosto alle porte, non ci sono buone notizie

L’ultimo mese dell’Estate meteorologica aprirà i battenti con caldo a tratti intenso al sud (non estremo) ma con una grossa novità alle porte. Ve l’abbiamo più volte ribadito nei precedenti editoriali ed ora arrivano le conferme definitive: una saccatura molto fresca proveniente dal nord Atlantico irromperà nel Mediterraneo dove scatenerà un severo peggioramento meteo.

Niente mezze misure, il tempo diventa estremo

C’è poco da fare: le mezze misure sembrano essere ormai un ricordo. Passeremo da un eccesso all’altro: dal troppo caldo al troppo fresco e ai fenomeni estremi. La massa d’aria prevista tra 3 e 6 Agosto causerà un sensibile calo termico, tanto da portare le temperature sotto le medie del periodo di almeno 5-8°C.

Questo calo termico ovviamente non sarà indolore! Aria così fresca nel pieno dell’Estate diventa estremamente deleteria in ottica temporali, i quali prendono vita proprio grazie al forte divario di temperatura tra il suolo e le alte quote. Dunque all’arrivo dell’aria molto fresca, a cominciare dal nord Italia, è chiaro che dovremo fare i conti con numerosi temporali anche parecchio intensi e ricchi di grandine.

Nord Italia nel mirino

Sarà il nord il settore più colpito da questi temporali forti e frequenti. Soprattutto tra 3 e 5 Agosto avremo a che fare con fenomeni intensi e diffusi. Tra 5 e 6 Agosto i temporali raggiungeranno anche le altre regioni, specie quelle adriatiche dove la grandine di grosse dimensioni sarà una seria minaccia.

Clima molto fresco per tutti

Le temperature scivoleranno sotto le medie del periodo su gran parte d’Italia: di giorno vivremo giornate fresche, mentre di notte potremmo addirittura assaporare il brivido del freddo nelle valli e in Val Padana, considerando che la temperatura potrà scivolare sin verso i 12-13°C.

Seguiremo passo passo l’evoluzione meteo di questa prima forte perturbazione di Agosto.