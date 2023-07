E’ arrivato l’anticiclone africano anche se per ora si limita a far sentire la sua bollente influenza sulle Isole Maggiori, sull’area tirrenica e su alcuni tratti del Sud. Ma sarà solo questione di ore prima che avvolga tutto il Paese pronto a proporci una delle più classiche ondate di caldo africano.

Vediamo allora quali saranno le dinamiche di questa ondata di caldo, i suoi effetti, le zone dove si toccheranno i picchi più alti e soprattutto la sua durata.

Sabato 10 e Domenica 11 saranno due giornate all’insegna del bel tempo su tutto il Paese anche se non saranno da escludere isolati focolai temporaleschi in sviluppo nelle ore più calde a ridosso dei rilievi alpini specie quelli di confine.

In quanto al caldo, si farà ancora più invadente specialmente sulle Isole Maggiori dove le colonnine di mercurio potranno già raggiungere valori davvero importanti e dunque prossimi ai 40°C o addirittura superiori nelle aree interne della Sardegna meridionale.

Al Nord e su parte del Centro il caldo aumenterà ma senza particolari eccessi. Insomma, per il momento sarà ancora un caldo sopportabile e non particolarmente afoso.

Attenzione invece all’inizio della prossima settimana. Il cuore pulsante dell’anticiclone africano si sposterà ulteriormente verso il mare nostrum. Per questa ragione ci attendiamo condizioni meteo stabili su tutto il Paese, ma soprattutto temperature in ulteriore ascesa.

Massima attenzione alla Sardegna dove tra Lunedì 10 e Martedì 11 Luglio i termometri faranno davvero paura in quanto potranno salire anche oltre i 44/45°C. Pure in Sicilia il calda farà sul serio con punte prossime ai 40/42°C.

Ma il grande caldo non risparmierà nemmeno il resto del Paese. Sulla Valle Padana, nelle grandi città del Centro e del Sud le colonnine di mercurio mostreranno con orgoglio valori intorno ai 36/38°C. Attenzione anche al fenomeno dell’afa che si farà sentire soprattutto sulle pianure del Nord e del Centro.

Tutto ciò si tradurrà in un contesto di caldo a tratti opprimente e non solo di giorno ma anche durante le notti che si faranno via via sempre più di stampo tropicale e dunque con temperature ben al di sopra dei 20°C.

Detto ciò, ecco che la domanda nasce spontanea; quanto durerà questa severa ondata di caldo? Con tutta probabilità per le regioni del Centro e del Sud durerà almeno per gran parte della settimana, mentre al Nord già da Mercoledì potrebbe registrarsi una moderata flessione dell’anticiclone con l’arrivo di alcuni temporali e qualche grado in me no. Attendiamo conferme!