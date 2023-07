Fa caldo, tanto caldo sul nostro Paese e il picco lo toccheremo proprio nelle prossime 48 ore quando sentiremo parlare di valori davvero insoliti per il Bel Paese. 42/43, o forse anche 44/45°C. Sono questi gli estremi di caldo attesi soprattutto sulla Sardegna.

Ma in questo editoriale non vogliamo soffermarci sul discorso caldo visto che ne abbiamo già dato abbondante spazio in altri articoli. La nostra attenzione si concentra infatti su quanto potrebbe accadere intorno a metà settimana. Ci attendiamo un parziale cedimento della struttura di alta pressione africana che sta tutt’ora avvolgendo il nostro Paese.

Questa piccola ferito, o se preferite improvviso strappo nella sua struttura, lascerà spazio ad infiltrazioni d’aria relativamente più fresca specie in quota. Per chi ci segue assiduamente sarà facile intuire come il contrasto tra l’aria leggermente più fresca e quella bollente e umida preesistente, come infatti spesso avviene, sarà capace di generare improvvisi focolai temporaleschi.

Tutto ciò accadrà in quel di Giovedì 13 a carico delle regioni del Nord soprattutto sui comparti alpini, prealpini fino ai settori più settentrionali della Valle Padana.

Attenzione perché la forte energia in gioco potrà sviluppare temporali molto violenti e dunque accompagnati da intensi rovesci o nubifragi, improvvisi colpi di vento e non per ultimo il tanto temuto fenomeno della grandine anche di grosse dimensioni. In queste condizioni climatiche purtroppo va tenuto presente anche il rischio che si sviluppino fenomeni a carattere vorticoso (Tornado)

E’ inoltre lecito attendersi, ovviamente su queste zone, una moderata attenuazione della canicola con temperature che potrebbero calare in media anche di 5/6°C.

Sul resto del Paese invece, proseguiranno i bollenti spiriti dell’anticiclone africano che continuerà a tenere in una sorta di forno tantissime regioni soprattutto quelle del Sud e le due Isole Maggiori. Se tutto verrà confermato, su queste zone il grande caldo proseguirà probabilmente fino a tutto il weekend.

Ci aggiorneremo in merito.