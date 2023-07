Da oggi comincia ufficialmente quella che potrebbe rivelarsi la più calda settimana dell’Estate e degli ultimi anni, caratterizzata da un potente anticiclone sub-tropicale sempre più proteso verso il Mediterraneo. Il meteo ha tanto da dire nei prossimi giorni, considerando che le temperature massime rischiano di avvicinarsi a valori a dir poco eccezionali.

Sarà un’ondata di caldo non solo intensa ma anche parecchio duratura, molto più della prima ondata avvenuta a Giugno. In questo caso il rischio più alto è che l’anticiclone possa avvolgere l’Italia per oltre sette giorni, addirittura per tutta la seconda decade di Luglio.

CALDO ESAGERATO

Il caldo diventerà via via sempre più intenso, sia per un effettivo costante intensificazione dei flussi sub-tropicali e sia per un costante incremento dell’umidità relativa, specie su coste e pianure. Le temperature saliranno quasi ovunque al di sopra dei 33-34°C, fino a raggiungere i 40-42°C nei settori interni di Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata. Tutto questo soprattutto tra 12 e 15 Luglio.

Alcune località particolarmente avvezze alle alte temperature, come nel foggiano, nel cosentino e nel catanese, potranno raggiungere temperature ancor più elevate, addirittura vicine ai 44-45°C. Valori così elevati potrebbero far tremare i precedenti record storici di caldo per il sud.

PRECAUZIONI CONTRO IL CALDO

È chiaro che con temperature così alte e con caldo così tanto afoso, soprattutto sulle coste, occorrerà prendere tutte le precauzioni del caso. Ci riferiamo alle regole principali:

– bere molto

– evitare di uscire nelle ore più calde

– evitare di stare sotto al Sole (per strada o in spiaggia) per periodi prolungati di tempo

– mangiare frutta e verdura

ONDATA DI CALDO LUNGHISSIMA

Ma quanto durerà effettivamente questa insopportabile ondata di caldo? Chiariamo che saranno centro, sud e isole maggiori a fare i conti col caldo più intenso almeno fino al 20 Luglio. Il nord vedrà temperature un po’ più basse e anche diversi temporali.

Per una svolta meteo potrebbe essere necessario attendere la terza decade di Luglio.