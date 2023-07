Con questo quadro meteo, sorge una domanda assolutamente preoccupante. Ma stiamo parlando di Estate o no? Cioè, si può chiamare “Estate” avere 40 gradi per 10 giorni? Oppure è qualcosa di inedito a livello secolare? Cerchiamo di dare qualche risposta.

I gusti personali

Ci sono sempre persone che amano la calura intensa, ma oramai la stragrande maggioranza delle persone odia questo clima. Noi rispettiamo i gusti di ciascuno dei nostri lettori, ma ovviamente non possiamo non citare il fatto che questo tipo di clima oramai è la nuova normalità.

Ma non dovrebbe nemmeno far parte dell’Italia! In altre parole, è come se il nostro paese si fosse letteralmente spostato di latitudine. È come se il Meridione fosse traslato a livello della Libia. Con tutte le conseguenze del caso ovviamente.

Estate o inferno in terra?

Estate? No, questa diventa una sorta di quinta stagione. Non è più quel bel clima azzoriano che c’era una volta. Di solito, l’anticiclone delle Azzorre porta tempo stabile, ma non eccessivamente caldo, e riesce a far sviluppare dei cumuli di calore che conducono a qualche isolato temporale qua e là. Inoltre il cielo è piuttosto azzurro e limpido, le minime sono dovunque al di sotto dei 20 gradi, mentre le massime difficilmente superano i 30, al più 32 o 33.

Ma con gli anticicloni africani sempre più potenti e invadenti, in casi estremi le minime possono sfiorare i 30 e le massime superare di slancio i 40. Come detto poco sopra: la nuova normalità!

Un futuro fosco

Ci duole altresì dire che le estati del futuro saranno molto simili a questa. Non possiamo davvero sperare in un cambiamento. Oramai la strada è intrapresa. In altre parole, avere onde calde di 30 giorni, siccità, incendi e problemi a persone fragili diventerà purtroppo del tutto normale.

In parte lo è già. I lettori si ricorderanno che cercavamo di dire con un certo sarcasmo quando arrivasse l’estate a gonfie vele. Adesso è arrivata e purtroppo pare proprio che non ceda un solo colpo per molti giorni.