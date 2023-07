Il Count-down è iniziato: ancora pochissimi giorni, diciamo anche ore, e poi avrà inizio una nuova ondata di caldo sull’Italia. Merito dell’espansione dell’Anticiclone subtropicale africano verso il Mediterraneo centro-occidentale.

La lunga fase caratterizzata da frequenti condizioni instabili e caldo più o meno nella norma (o a tratti anche al di sotto) si avvia quindi alla sua conclusione. Comincerà così un periodo più caldo e molto più stabile, che presenterà inevitabilmente degli eccessi dal punto di vista termico, come accade solitamente con le avvezioni di aria calda dal Nord-Africa.

Il promontorio nord-africano avanzerà verso le Isole Maggiori nella giornata di Venerdì, apportando un primo netto aumento delle temperature. Nel week end estenderà maggiormente il suo raggio d’azione muovendo aria calda (e pulviscolo sahariano) anche sull’Italia peninsulare, dove le temperature cresceranno di diversi gradi. Vediamo più nel dettaglio cosa ci attende nei prossimi giorni.

Venerdì – Giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, eccezion fatta per le Alpi occidentali dove potranno verificarsi ancora isolati rovesci. Temperature in generale aumento, più marcato sulle Isole Maggiori dove avremo già punte di 35-36 gradi. Massime intorno ai 29-33 gradi invece sull’Italia peninsulare. Mediamente più fresco sui settori adriatici e al Nord.

Week end – Anticiclone africano presente su tutta la penisola, condizioni quindi di tempo fortemente stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Presenza di pulviscolo sahariano che offuscherà un po’ i cieli soprattutto al Centro-Sud.

Temperature in ulteriore lieve aumento con caldo intenso. Clima rovente in Sardegna e Sicilia con massime fino a 38-40 gradi (possibili punte fino a 42-43 gradi nell’entroterra centro-meridionale dell’Isola). Temperature inferiori ma comunque elevate sul resto d’Italia, con massime fino a 34-36 gradi nelle aree interne, specie Domenica.

Tendenza inizio settimana – L’anticiclone africano dovrebbe continuare a stazionare sulla penisola facendo affluire aria ancor più calda in particolar modo sulle regioni centro-meridionali, fra le giornate di Lunedì e Mercoledì. Temperature che potranno raggiungere i 35-38 gradi da nord a sud. In aumento anche l’afa e il caldo notturno. Il tempo si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato su tutta la penisola.