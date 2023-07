L’ultimo mese dell’Estate meteorologica è ormai alle porte e già possiamo impelagarci nelle prime tendenze moderatamente affidabili per la prima decade del mese. Ma che meteo ci aspetta? Caldissimo o una normale Estate mediterranea?

Ebbene al momento pare niente del genere! E vi spieghiamo il perché. La prima settimana del nuovo mese potrebbe essere caratterizzata da tempo davvero dinamico e turbolento, sulla falsa riga del mese di Giugno. L’anticiclone africano, che nel mese di Luglio ha dato il meglio di sé, potrebbe ritrovarsi un valido avversario per il comando delle sorti meteo dell’Italia.

Possibili intrusioni fresche atlantiche

Sia all’apertura di Agosto e sia nel primo week-end del mese potremmo imbatterci in incursioni fresche dal nord Atlantico, entrambe capaci di far scendere diffusamente le temperature e di portare temporali e rovesci. Ma la seconda ipotetica ondata di fresco, quella al momento prevista attorno al 5-6 Agosto, potrebbe rivelarsi parecchio più incisiva e clamorosamente lontana dalla “normalità” estiva.

Ipotesi fredda?

Il centro meteo americano GFS ha ipotizzato uno scenario davvero clamoroso in vista del primo week-end di Agosto. Una massa d’aria parecchio fredda per il periodo potrebbe scivolare fin sul Mediterraneo, approdando sul nord Italia con effetti più che evidenti. Qualora questo scenario dovesse realizzarsi, potremmo vivere due giorni molto più freschi del normale o addirittura freddi per il mese di Agosto. Pensate che nelle valli alpine e in pianura Padana la colonnina di mercurio potrebbe scendere anche sotto i 10°C in piena notte.

Gran fresco anche per il centro-sud, seppur non come avverrebbe al nord. Inoltre temporali e grandinate sarebbero all’ordine del giorno con un calo termico così imperioso.

Da un eccesso all’altro

Insomma dopo aver toccato note altissime nei giorni scorsi, con temperature davvero eccezionali su molte regioni, ora potremmo vivere una fase totalmente opposta, con temperature anche di oltre 7-8°C sotto le medie del periodo. Tuttavia al momento si tratta solo di ipotesi meteo a lunga scadenza, che molto probabilmente saranno revisionate nei prossimi aggiornamenti. Il caldo intenso, invece, c’è già stato.