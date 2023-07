Agosto è alle porte e le previsioni meteo per l’ultimo mese dell’Estate meteorologica non sono assolutamente tranquille, anzi potrebbero rivelarsi davvero pessime per molti italiani intenzionati a concedersi qualche giorno di vacanza.

Breve fase calda in vista

L’alta pressione presente su tutta Italia raggiungerà l’apice nel week-end, quando le temperature saliranno nuovamente specie al centro-sud e sulle isole maggiori. Questa breve ondata di caldo non sarà assolutamente paragonabile alla lunga e opprimente ondata di caldo che ci ha fatto compagnia per tre settimane.

Come detto, sarà solo una toccata e fuga, poiché con l’avvio di Agosto le carte in tavola cambieranno nettamente su tutta Italia! Tra 1 e 2 Agosto avremo già un lieve calo termico su tutto lo Stivale, poi a partire dal 3 Agosto arriverà un vero e proprio schiaffo all’Estate.

Che schiaffo alla stagione estiva!

Tra 3 e 6 Agosto una vasta saccatura fresca proveniente dal nord Atlantico potrebbe avvolgere l’Italia con conseguenze clamorose. Ebbene questa massa d’aria potrebbe far precipitare le temperature da nord a sud, anche di oltre 7-8°C al di sotto delle medie del periodo. Considerando che pochi giorni fa registravamo temperature di circa 12-14°C sopra le medie, è chiaro che passeremmo da un eccesso all’altro.

I flussi freschi nord-atlantici potrebbero invadere tutta Italia, garantendo non solo clima molto fresco (a tratti freddo in montagna e al nord) ma anche tanta instabilità. Temporali violenti potrebbero interessare prima il nord e a seguire centro, sud e isole maggiori.

Mediterraneo molto caldo, ci saranno conseguenze

La recente lunghissima ondata di caldo ha causato un netto aumento della temperatura del mar Mediterraneo, ora prossima ai 29-30°C. Queste elevate temperature non passeranno inosservate e l’arrivo del gran fresco, nel pieno dell’Estate, rischia di causare effetti clamorosi.

Da questi forti contrasti termici potrebbero venir fuori temporali intensi, forti nubifragi, grandinate e anche trombe marine sulle aree costiere. Per i dettagli, ovviamente, dovremo risentirci nei prossimi aggiornamenti meteo.