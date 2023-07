È Estate vera in Italia, anche considerando il recente calo termico dovuto al transito di una veloce perturbazione atlantica. Le temperature sono in linea con le medie del periodo, ragion per cui possiamo parlare di caldo assolutamente piacevole di giorno e fresco refrigerante di notte. Ma le condizioni meteo cambieranno molto presto.

La settimana in arrivo vedrà un blando anticiclone sovrastare il centro-sud e le isole maggiori, mentre il nord dovrà vedersela ancora una volta con instabili correnti occidentali ricche di acquazzoni e temporali. Insomma l’Italia sarà divisa in due, come annunciato in questo editoriale. Le temperature, tuttavia, saranno in perfetta linea col periodo o al più leggermente superiori alle medie sul meridione. Caldo, senza dubbio, ma nella norma considerando che ci troviamo a Luglio.

Sarà Estate vera anche successivamente? Ebbene il destino sembra già segnato, come evidenziato da tutti i centri di calcolo. L’anticiclone nord-africano tenderà gradualmente ad espandersi verso nord, fino ad approdare su buona parte dello Stivale. Tutto questo potrebbe concretizzarsi attorno all’8 Luglio, momento in cui avrà inizio la seconda intensa ondata di caldo della stagione.

Naturalmente ci sono diversi nodi da sciogliere, in particolare riguardo la precisa collocazione dell’alta pressione sub-tropicale e soprattutto la sua intensità. Al netto di queste incertezze, l’ingrossamento dell’alta pressione sul Mediterraneo sembra davvero cosa fatta: pertanto già con questo segnale possiamo ritenere molto poco probabili eventuali perturbazioni atlantiche colme di maltempo.

Il caldo più intenso dovrebbe coinvolgere le regioni tirreniche e le isole maggiori, mentre sul lato adriatico e quello ionico potremmo ambire a giornate calde ma senza grandi eccessi. Ma come specificato poc’anzi è ancora troppo presto per dar certezze, considerando che mancherebbe quasi una settimana all’inizio della presunta ondata di caldo.

Dovremo attendere gli aggiornamenti meteo dei prossimi 3-4 giorni per avere un quadro chiaro della situazione.