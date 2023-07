L’analisi meteo è davvero impietosa. Siamo e saremo a lungo sotto un enorme mostro anticiclonico. Da Domenica 16 parte così la nuova escalation termica, innescata da una furiosa e poderosa fiammata sahariana, che si annuncia straordinariamente intensa, severa e persistente.

Un quadro desolante

Caldo e afa alle stelle torneranno -ancora una volta- assoluti protagonisti, con la colonnina di mercurio sino a picchi sopra i 40 gradi in Sardegna e in qualche zona del Sud. Il meteo risulterà ovunque stabile, salvo qualche isolato acquazzone diurno su alcuni tratti dei settori alpini, ma qualcosa di davvero del tutto trascurabile.

Qualcosa di eccezionale!

L’imponente ondata di calore aumenterà di potenza, sino a toccare livelli davvero eccezionali ad inizio della prossima settimana, con la nuova lingua d’aria rovente sahariana che porterà picchi termici anche di 45 gradi al Sud ed in Sardegna. Sono previste isoterme spaventose, a 1500 metri, fino a 26-28 gradi al Centro-Sud, ma con punte di 30.

Alla luce di ciò, sussistono concrete possibilità che le temperature al suolo possano raggiungere dei nuovi record, fin verso i 50 gradi. Il caldo si rivelerà davvero estremo, sia in termini di intensità che di durata. Qualche temporale sarà possibile sulle Alpi, in vista di un possibile cambiamento nella seconda parte della settimana che potrebbe riguardare però solo parte del Nord.

Ma in attesa di nuovi papabili record, vi mostriamo il nostro software che stima le massime dei prossimi 7 giorni, in alcune località sparse in Italia (le più calde!)

Ballao 47.5°C

Lentini 46.9°C

Samassi 46.8°C

Furtei 46.7°C

Orta Nova, Serrenti 46.6°C

Carapelle, San Gavino Monreale, Segariu, Villamar 46.5°C

Fordongianus, Ortacesus 46.4°C

Allai, Manfredonia, Stornara 46.3°C

Amendola, Vallermosa 46.2°C

Barrali, Catenanuova, Senorbì 46.1°C

Canosa di Puglia, Cerignola, Las Plassas, Sanluri, Serramanna 46°C

Foggia, Guamaggiore, Ordona, Ottana, Pimentel, Siliqua, Stornarella 45.9°C

Pauli Arbarei, Siamanna, Villanova Truschedu 45.8°C

Guasila, Nuraminis, Samatzai, Tursi 45.7°C

Barumini, Gonnostramatza, Palagonia, Scordia, Selegas, Siapiccia, Tarsia, Villasor 45.6°C

Rocca di Neto, Suelli 45.5°C

Decimoputzu 45.4°C