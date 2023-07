Il caldo diventa sempre più insopportabile col passare dei giorni, complice anche un costante aumento dell’umidità su coste e pianure. Tutto normale, considerando che l’anticiclone africano sta stazionando da oltre una settimana nel Mediterraneo e impedisce veri e propri ricambi d’aria. Questa stasi meteo proseguirà ancora per diversi giorni.

Pausa dal grande caldo

Nei precedenti editoriali vi avevamo parlato di una possibile pausa dal grande caldo, ed effettivamente questa è ancora confermata. Diventa sempre più probabile un arretramento dell’anticiclone africano tra 26, 27 e 28 Luglio, grazie all’avanzata di un fronte fresco atlantico foriero di temporali e acquazzoni.

Dunque da metà della prossima settimana le temperature torneranno a scendere su gran parte d’Italia fino a riportarsi su valori più “umani” in linea con le medie del periodo. Insomma potremmo passare dagli attuali 40°C del sud ai 30-32°C. Certamente non ci ritroveremo in Autunno tutto ad un tratto, bensì torneremo in un contesto di normalità estiva.

Pausa troppo breve?

Questa pausa dal grande caldo, tuttavia, rischia di rivelarsi parecchio fugace. L’anticiclone, infatti, resterà alla finestra e basterà un piccolo sospiro per rigettare sull’Italia masse d’aria molto calde di origine sahariana. Questa tendenza riguarda principalmente gli ultimissimi giorni di Luglio, ovvero il periodo tra 29 e 31 Luglio. In questi giorni le temperature potrebbero salire nettamente su gran parte del centro-sud e delle isole maggiori, fino a riportarsi localmente a ridosso dei 38-40°C.

Buone notizie per Agosto

Ma vogliamo provare a regalarvi una buona notizia. È vero che la pausa della prossima settimana potrebbe durare relativamente poco, ma sarà fondamentale per donar un po’ più dinamicità al meteo nel Mediterraneo.

Difatti nei primi giorni di Agosto l’anticiclone potrebbe nuovamente perdere colpi a favore di impulsi freschi atlantici, che porterebbero le temperature nuovamente attorno alle medie tipiche di Luglio. Insomma caldo ma senza grandi eccessi. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti meteo al fine di inquadrare con più chiarezza l’evoluzione di inizio Agosto.