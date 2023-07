Tutto è pronto per la seconda ondata di caldo intenso dell’Estate che inizierà a caratterizzare il meteo dei prossimi giorni. Tutta l’attenzione è concentrata su quest’evento, che potrebbe diventare eccezionale per intensità e durata. Ora però a fare notizia sono ancora i temporali, specialmente al Nord.

L’anticiclone resta infatti per il momento ancora ripiegato verso sud e favorisce tempo stabile tipicamente estivo solamente sulle regioni centro-meridionali dell’Italia. Lo scenario è invece ben diverso al Nord, che risente marginalmente della vasta circolazione depressionaria attiva sul Nord Europa.

Una serie di linee d’instabilità lambiscono le Alpi, apportando intrusioni d’aria molto fresca in quota che contrastano con il caldo presente nei bassi strati soprattutto in Val Padana. Questo conflitto favorisce l’innesco di enormi celle temporalesche, come quelle associate all’impulso instabile di martedì sera.

Maestosi nuclei temporaleschi, associati a fenomeni di forte intensità, si sono abbattuti nella notte su alcuni settori della pianura piemontese e poi anche in Lombardia. Non è stata risparmiata Milano, dove si è avuta sia pioggia torrenziale che grandine grossa, specie nella parte sud-ovest della metropoli.

Nuovi temporali sino a venerdì, altra grandine in arrivo

I temporali, sempre a carattere violento, sono poi traslati in Veneto dove il grosso dei fenomeni si è abbattuto nelle prime ore di questa mattina. Questa raffica di tempeste temporalesche continuerà ancora per qualche giorno. Nelle prossime ore toccherà ancora a parte delle pianure tra Lombardia e Nord-Est.

In generale, il Nord Italia potrà vedere ancora lo sviluppo di manifestazioni temporalesche sino a venerdì, trovandosi nella zona di contatto tra correnti fresche atlantiche e quelle più calde afro mediterranee. L’anticiclone è ancora troppo debole per inibire l’instabilità atmosferica.

Giovedì sarà quindi un’altra giornata che vedrà l’improvviso sviluppo di temporali nel pomeriggio-sera sino alle aree padane tra Piemonte, Lombardia e Triveneto, ancora con rischio di qualche grandinata di grossa taglia. Già al primo mattino saranno presente dei rovesci legati all’evoluzione temporalesca della notte.

Venerdì i fenomeni temporaleschi diurni inizieranno a farsi meno diffusi, per l’aumento della pressione atmosferica collegato alla rimonta dell’anticiclone subtropicale che entrerà nel vivo nel weekend. In tal modo l’instabilità si localizzerà a fenomeni sempre più isolati solo sull’Arco Alpino.