Questa non è Estate, il meteo è folle. Oltretutto, rimarchiamo una cosa. Gioire per una fase infuocata africana come quella in atto non è davvero possibile. Queste condizioni sono folli, sia per intensità, sia per durata.

Ma come si fa a chiamare “Estate” una roba così. Fa davvero troppo caldo! Ognuno di noi può amare la tintarella, il sole o le giornate lunghe. Ma ci risulta difficile che si amino davvero queste anomalie calde.

La non Estate

L’estate non è questa, lo abbiamo scritto tantissime volte e qui lo ribadiamo ancora. Il trimestre estivo mediterraneo è tutta un’altra cosa; è quello condizionato dal caldo ma mai senza particolari eccessi. Qui si sta parlando di anomalie termiche che supereranno il fatidico valore di 10 gradi ma in qualche caso le temperature saranno più alte del normale addirittura di oltre 15, con valori degni del Nord Africa e non dell’Italia.

Andiamo un attimo su un altro concetto. Un aspetto che dobbiamo prendere seriamente in considerazione è l’energia termica che si sta accumulando sul Mediterraneo. Le acque superficiali si stanno scaldando tantissimo, stiamo raggiungendo letteralmente valori tropicali, con invasione di specie ittiche aliene.

I mari bollono

Sapete che cosa significa tutto ciò? Beh, molto semplice: non appena arriverà il fresco, anche un piccolo sbuffo, potrebbero verificarsi fenomeni atmosferici di una violenza sconosciuta. Già abbiamo avuto il sentore nelle ultime Estati.

Ecco, questo è un aspetto che ci preoccupa in maniera grave, in quanto più stiamo andando avanti con gli anni più stiamo osservando precipitazioni incredibilmente forti. I temporali, ad esempio, si stanno trasformando in vere e proprie bombe di ogni tipo, c’è paura ogni volta che piove!

Ma i temporali non dovrebbero essere così forti, sarebbero scrosci di alcuni minuti senza colpo ferire, perlomeno nella loro maggioranza dei casi. Mentre ora ogni due per tre ci sono autentiche bombe.