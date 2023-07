I prossimi periodi saranno a rischio fenomeni meteo estremi. No, non sono parole dette a caso, sussiste certamente un fondo di verità nell’affermazione appena esposta. Ecco i motivi, che vi spieghiamo per bene in questo nostro articolo.

Italia nel mezzo tra tipi di tempo diversi

Quando il nostro Paese si trova nel bel mezzo tra tipi di meteo estremamente diversi, masse d’aria di matrice opposta si vengono a scontrare. Prima di vedere cosa ne comporta, avvisiamo i lettori che il Bel Paese sarà a metà tra risalite continue dall’anticiclone africano da sud e maltempo a più riprese da nord-ovest.

Le logiche conseguenze sarebbero che nelle zone dove vengono a incontrarsi e confluiscono masse d’aria così distanti si possono originare imponenti cumulonembi.

Ricordiamo ai nostri gentili followers che tali fenomeni sono estremamente imprevedibili e possono scoppiare anche nel giro di un’ora. Ecco perché non è assolutamente possibile fare previsioni meteo precise a distanza di tanti giorni. Possiamo però dire che sussiste questo tipo di tempo e che quindi va affrontato con la dovuta cautela.

È un rischio non una certezza

Continuiamo a ribadire il seguente fatto. Quando avvisiamo i nostri fan di fenomeni violenti stiamo dicendo che essi POSSONO coinvolgere alcune aree di territorio, NON TUTTE! Non è che se in una determinata località non è piovuto allora l’allerta meteo era sbagliata.

Ricordiamo che l’Italia è un Paese geomorfologicamente molto difficile e variegato. È decisamente facile che si passi da accumuli molto imponenti a quattro gocce, soprattutto nella stagione estiva e quando c’è di mezzo l’orografia.

Ecco perché quando leggiamo le allerte meteorologiche vanno prese con le dovute modalità, senza essere certi che accada un evento meteo estremo. Se non accade tanto meglio, accade lo sapevamo e potevamo agire di conseguenza. Sono tutte cose da tenere bene a mente da qui ai prossimi periodi.