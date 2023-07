No! Così non va bene. Non ce ne vogliano gli amanti del caldo ma le temperature che si rileveranno al suolo nei prossimi giorni saranno davvero eccezionali, lontanissime dai nostri standard climatici estivi.

Non è un buon segnale un caldo così inteso, a tratti assurdo, che fa seriamente riflettere su quanto sta accadendo al clima anche del nostro Paese. 50°C? Ma stiamo scherzando? Purtroppo no, è la pura verità. E’ proprio quanto accadrà nei prossimi giorni su alcuni angoli del nostro Paese.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire quando e dove farà più caldo nei prossimi giorni in Italia.

Archiviate le note d’instabilità dei giorni scorsi a carico delle regioni del Nord, ecco che l’anticiclone africano riprenderà a dispensare tanto sole e tanto caldo anche al Nord. Dopo un Sabato dove il clima darà già segnali evidenti di ripresa infatti, la Domenica risulterà davvero bollente su gran parte del Paese.

Ma la nostra attenzione si concentra soprattutto su quanto accadrà la prossima settimana quando ulteriori masse d’aria bollenti risaliranno dal cuore del Sahara verso l’Italia andando ulteriormente a surriscaldare il già incandescente anticiclone.

Occhi puntanti soprattutto alle giornata di Martedì 18 e Mercoledì 19 quando i termometri potranno schizzare verso l’alto fino a toccare picchi di 48/50°C su alcuni tratti della Sicilia, fino a 46/48°C sulla Sardegna e la Puglia e prossimi ai 42/43°C su molte aree del Centro.

Qualche grado in meno si avvertirà al Nord dove tuttavia la pianura padana sarà avvolta da un caldo molto afoso e con punte comunque intorno ai 38/40°C o addirittura qualcosina di più all’interno delle grandi aree urbane.

Dando poi uno sguardo in avanti, l’incertezza sul fronte previsionale si fa davvero evidente. La ragione va ricercata nel fatto che i principali centri di calcolo non sono concordi su quanto accadrà nella seconda parte della settimana.

Il centro americano infatti vedrebbe un graduale stop del Caldo da Giovedì a partire dal Nord ed entro il fine settimana anche al Centro e su gran parte del Sud. Di diverso avviso invece il centro europeo che vedrebbe il caldo proseguire per tutta la settimana, da Nord a Sud.

Attediamo ulteriori aggiornamenti insomma, prima di sciogliere la prognosi. Nell’attesa, ci sciogliamo noi…