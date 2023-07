Il meteo dei prossimi sette giorni propone alcuni scenari inquietanti. Come mai affermiamo questa cosa? Sicuramente perché sole e caldo intenso saranno i padroni incontrastati. Ma non è tutto.

Ci saranno pure dei temporali violenti, che dovrebbero sconquassare il Nord Italia tra Giovedì 13 e Venerdì 14 Luglio. In queste due giornate, infatti, le condizioni del tempo sulle zone alpine e pedemontane dovrebbero essere particolarmente instabili.

Vediamo qualche dettaglio utile

Ci sarà un debole ridimensionamento termico solo per le regioni settentrionali, mentre altrove non ci accorgeremo di nulla. Caldo intenso prolungato per tutti, tranne qualche piccola pausa proprio per l’area Alpi. Il problema è che, con una costanza e perseveranza simile, diventa davvero difficile sopportare questa situazione.

Caldo estremo con tante conseguenze

Purtroppo, quando parliamo di meteo estremo intendiamo anche la calura eccezionale. Non dobbiamo pensare solo alla fenomenologia violenta. Temporali furiosi, grandinate estreme, tornado e trombe marine. Questi sono solo alcuni ingredienti dell’estremizzazione del tempo.

Oltre alle persone fragili, gravi conseguenze ci possono essere sulla fauna e sulla flora. Anche gli animali patiscono il caldo estremo e così pure le piante, soprattutto inaridendosi aumenta esponenzialmente il rischio incendi.

Le tendenze non sono per niente rosee

Inutile e dannoso girarci intorno, non stiamo certo dicendo cose che esulano dalla realtà. Purtroppo le tendenze sono veramente chiare e non possiamo davvero evitare che questa fenomenologia intensa possa coinvolgersi sempre di più.

Prima di concludere, Vi invitiamo a seguire questa riflessione. Quando facciamo un excursus sui fenomeni meteo estremi non dobbiamo pensare che coinvolgano l’intera Italia. Non si deve pensare che al primo sbuffo sicuramente verremo devastati. Questa è disinformazione e infondere paura.

Noi vogliamo dire soltanto che il pericolo di tale fenomenologia non può che aumentare nei prossimi anni. Ne abbiamo già visto in più occasioni anche in altre stagioni, figuriamoci in Estate che è la stagione del meteo estremo per eccellenza