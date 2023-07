C’è poco da stare allegri sul fronte climatico e non ci riferiamo solo agli amanti del fresco, ma a tutti! Si, perché la nostra vuole essere una riflessione su scala generale, su come il clima, piaccia o no, si fa sempre più caldo sia d’Inverno che d’Estate.

Insomma, non è normale avere a che fare con valori di temperatura prossimi ai 50°C in Italia visto che sono sicuramente estremi più consoni alle latitudini più meridionali rispetto al nostro 45° parallelo. Ed infatti l’aria bollente che ci coinvolgerà nei prossimi giorni arriverà proprio dal là, dal cuore dell’Africa sahariana.

Ma veniamo al dunque. Quando comincerà a fare così’ tanto caldo e soprattutto quali saranno le zone dove si potranno registrare picchi così bollenti? L’aria rovente inizierà a gonfiare ulteriormente la già presente area di alta pressione proprio sul finire di questo weekend quando rileveremo già temperature molto alte su tutto il Paese e in un contesto totalmente stabile e soleggiato da Nord a Sud.

Sotto i riflettori sarà invece il periodo che andrà da Martedì 18 a Giovedì 20 quando si raggiungerà il massimo di potenza dell’alta pressione e ovviamente anche del caldo. Si parla di valori di 47/48°C sulla Sicilia, di 44/45°C sulla Sardegna, 42/43°C sul resto del Sud e su molte aree del Centro e intorno ai 39/41°C sulla Valle Padana.

Insomma, si accende un forno che si avvicinerà ai 50°C sull’Italia e non sembra nemmeno molto vicina un’eventuale fine. Solo al Nord tra Venerdì e Sabato potrebbero stemperarsi un po’ i valori, ma al momento rimane ancora un’ipotesi che non trova conferme in tutte le elaborazioni. Meglio aggiornarci insomma.