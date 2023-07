Il grande caldo africano è stato spazzato via nelle ultime ore da correnti decisamente più fresche di origine atlantica che hanno provocato un diffuso e marcato calo delle temperature su tutta Italia, finalmente anche al Centro-Sud dove abbiamo vissuto circa tre settimane roventi caratterizzate da temperature elevatissime.

Dopo veloci disturbi instabili che hanno interessato principalmente le zone appenniniche/regioni orientali della penisola, dovuti allo scivolamento del fronte freddo responsabile dell’abbattimento della calura, la pressione è tornata ad aumentare ed è in atto un consolidamento dell’Anticiclone su tutta la penisola. Si tratta di un anticiclone molto più mite rispetto al rovente anticiclone Africano, con correnti in quota che vanno a disporsi prettamente dai quadranti occidentali.

Questo cambio di circolazione atmosferica determina quindi condizioni meteo ampiamente stabili e un caldo decisamente più normale, senza gli eccessi portati appunto dall’Anticiclone di matrice africana. E per eccessi non ci riferiamo solo alle temperature roventi ma anche ai forti fenomeni atmosferici a cui abbiamo purtroppo assistito negli ultimi tempi sulle regioni settentrionali, che sono una diretta conseguenza proprio del caldo africano.

Evoluzione meteo dei prossimi giorni

Nei prossimi giorni il tempo continuerà ad essere caratterizzato dalla presenza di un campo anticiclonico abbastanza solido che garantirà condizioni meteo in prevalenza stabili, tanto sole e caldo in genere di moderata intensità.

Una parziale intensificazione del caldo si prevede nel week end, soprattutto Domenica, quanto l’Anticiclone Africano tornerà ad avvicinarsi alla penisola interessando marginalmente le regioni centro-meridionali. Le temperature tenderanno così a crescere di qualche grado e si raggiungeranno punte di 33-35°C nelle zone interne del Centro-Sud e fino a 36-37°C sulle Isole Maggiori. Farà meno caldo invece al Nord, dove la colonnina di mercurio si manterrà più o meno stazionaria e si attesterà intorno ai 29-32 gradi per quanto concerne sempre i valori massimi.

A ogni modo sarà un caldo molto più tollerabile rispetto a quello che abbiamo vissuto nelle scorse settimane, quando i valori termici erano di gran lunga superiori e raggiungevano i 40 o perfino 45-46 gradi, non permettendo alcun refrigerio neanche di notte. Insomma un clima pressoché ideale per godersi mare e spiaggia.

Va detto però che il tempo non sarà stabile dappertutto: nel corso del week end la pressione tenderà ad indebolirsi al Nord favorendo la ricomparsa di qualche temporale. Previsti fenomeni soprattutto pomeridiani-serali su Alpi e Prealpi e e in sconfinamento verso le aree pianeggianti del Nord-Est, sia Sabato che Domenica. Localmente i fenomeni potranno assumere carattere di forte intensità, ma non eguaglieranno sicuramente la violenza dei temporali avvenuti nei giorni scorsi.