Stiamo per archiviare le note d’instabilità e le temperature gradevoli dei giorni scorsi, mentre ci prepariamo a vivere una severa ondata di caldo africano che nei prossimi giorni darò un bel po’ di filo da torcere agli amanti del fresco.

Un promontorio anticiclonico di matrice africana infatti, sta già cominciando a far sentire i suoi bollenti effetti sulle due Isole Maggiori, sull’area tirrenica e su alcuni angoli del Sud. Al Centro-Nord, nonostante i termometri stiano facendo passi in avanti, il clima si mantiene ancora gradevole con un caldo senza eccessi.

Sarà solo questione di ore però! Mentre Sardegna, Sicilia e comparto tirrenico inizieranno seriamente a bollire, anche sul resto del Paese le colonnine di mercurio saliranno di qualche grado.

Ma l’apice della stabilità e del caldo lo toccheremo con l’inizio della prossima settimana. I cieli si manterranno infatti sereno ovunque e gli unici addensamenti saranno possibili solo a ridosso dei rilievi alpini nelle ore più calde.

A proposito di caldo, si salvi chi può! Volete sapere qualche dato previsto tra Lunedì 10 e Mercoledì 11?Ebbene, in Sardegna i termometri potranno toccare picchi anche di 44/45°C, in Sicilia 40/42°C, 38/39°C su molte aree del Sud e fino a 36/38°C sulla Valle Padana e nelle zone interne del Centro.

Ad aggravare la situazione caldo ci penserà inoltre il fenomeno dell’afa che non farà altro che mantenere alte anche le temperature notturne. Le ormai famose notti tropicali per capirci, dove le colonnine di mercurio saranno ben lungi dallo scendere sotto la soglia dei 20°C. Per notti tropicali infatti si intendono quelle nottate dove le temperature minime restano al di sopra della soglia dei 20°C.

Dicevamo tempi duri insomma per gli amanti del fresco anche se le notizie che arrivano dal lungo termine sono più confortanti, quanto meno per chi abita al Nord. Questo perché, se tutto verrà confermato, da Mercoledì sera l’alta pressione potrebbe perdere un po’ della sua energia proprio sulle regioni settentrionali provocando così un aumento dell’ingerenza temporalesca ed una conseguente stemperata dei termometri.

Altrove continuerà a fare tanto caldo probabilmente per tutta la settimana. Attendiamo conferme.