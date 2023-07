La prossima settimana è in bilico dal punto di vista meteorologico e attenzione perché potrebbe arrivare un colpo di scena proprio in avvio di Agosto. L’Italia si troverà infatti proprio nel mezzo del campo di battaglia tra fronti temporaleschi e l’avanzata dell’anticiclone africano.

Prospettive Generali

Ma andiamo con ordine. La settimana si aprirà Lunedì 31 Luglio all’insegna di un tempo stabile quasi ovunque, grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub-tropicale. Spazio quindi di nuovo al caldo, ma niente a che vedere con le roventi temperature che abbiamo sperimentato nelle ultime settimane: toccheremo infatti punte massime intorno ai 30°C al Nord, 32°C al Centro-Sud e massimo fino a 34°C sulle due Isole Maggiori.

Movimenti Emisferici

Attenzione, col passare dei giorni qualcosa inizierà a muoversi a causa dei grandi movimenti attesi a livello emisferico. Ed ecco il possibile colpo di scena; analizzando la configurazione attesa sul Vecchio Continente, possiamo notare come alle alte latitudini, diciamo tra Isole Britanniche e Scandinavia, sia presente un profondo ciclone pronto ad inviare correnti di aria fresca e instabile fin verso l’Italia.

Temporali in Agosto

Ebbene, soprattutto tra Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto, l’ingresso irruento di queste correnti potrebbe verosimilmente provocare un break temporalesco. A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, si verrebbero a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate.

Meteo nelle Regioni Settentrionali

Stando al più recente aggiornamento meteo le regioni più a rischio saranno ancora una volta quelle settentrionali: attenzione, dunque, in particolare a Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per i dettagli, vista la distanza temporale ancora abbastanza elevata, dovremo attendere ancora qualche giorno, in modo da capire meglio la traiettoria di queste correnti instabili.

Sul resto del Paese, invece, ci sarà poco da segnalare: avremo giornate pienamente estive, calde sì, ma ben più sopportabili e sostanzialmente in linea con le medie climatiche di riferimento.

In conclusione, l’Italia sarà verosimilmente divisa in due sul fronte atmosferico: vedremo se questo trend proseguirà anche per il resto del mese di Agosto. Meteo prossima settimana: varie regioni italiane, Estate sotto stress.