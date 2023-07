Mancano ancora alcuni giorni all’inizio della prossima settimana e dunque, quanto vi stiamo per dire, sarà rigorosamente da considerarsi come una semplice linea di tendenza. Ci preme sottolinearlo in quanto i centri di calcolo internazionali non ha ancora raggiunto una definitiva e soprattutto comune linea di tendenza.

A dire il vero sembrano tutti concordi sul fatto che sarà sicuramente un’altra settimana calda, molto calda a tratti anche eccezionalmente calda, ma secondo alcuni centri di calcolo, non lo sarà per tutti! E qui casca l’asino… Chi avrà ragione? Questo ovviamente lo scopriremo con il passare dei giorni, ma una strada dovremo per forza di cose percorrerla anche noi. Adesso!

Senza troppi giri di parole, ci troviamo dinnanzi a due scenari di caldo conclamato ma con alcune differenze. Secondo il centro di calcolo americano il grande caldo continuerà ad avvolgere le regioni del Sud, del Centro e anche le isole Maggiori. Al Nord invece l’alta pressione sembra essere più debole favorendo così una maggior possibilità di qualche temporale, specie sui monti ed un clima ovviamente meno rovente.

C’è poi il centro di calcolo europeo, totalmente d’accordo sul caldo al Centro-Sud, meno invece per il Nord. Il modello europeo infatti, vede un netto ed evidente coinvolgimento anche delle regioni settentrionali con valori termici decisamente più alti rispetto alle previsioni americane.

Detto ciò, visti anche gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso, preferiamo seguire il pensiero del modello americano e dunque un percorso meno bollente per il Nord e incandescente invece per il resto del Paese.

Attenzione perché non finisce qui! Sempre secondo il centro di calcolo americano, sul finire della settimana potrebbe addirittura esserci una seria rottura. Ma di questo sarà meglio riparlarne nei prossimi giorni quando avremo sicuramente un quadro più esaustivo di quanto accadrà sul nostro Paese.