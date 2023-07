Sì è vero, anche noi da alcuni giorni annunciamo un possibile ritorno del grande caldo, della stabilità atmosferica e di contesti pienamente estivi. Tuttavia c’è chi sostiene una tesi un po’ diversa, meno calda e più propensa ad un proseguimento di questi alti e bassi che non concederebbero ancora alla stagione estiva lo spazio necessario per consolidarsi definitivamente.

Ci riferiamo nientepopodimeno che al centro di calcolo americano, più conosciuto da noi esperti come GFS, che continua comunque a disegnare scenari molto più incerti sul medio e lungo termine.

Per capirci meglio, il Centro Europeo di Reading invece, prevede scenari bollenti per i prossimi giorni. Fino a Mercoledì 5 avremo una sorta d’instabilità latente sulle regioni del Nord e parte del Centro con tanto sole e caldo in progressivo aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

Da Giovedì 6 invece, si aprirebbe uno scenario votato al super caldo africano che potrebbe avvolgere dapprima le regioni del Sud e le due Isole Maggiori, per poi estendere la sua influenza da Venerdì e nel weekend a tutto il Paese.

Ma come dicevamo in precedenza, c’è chi sostiene tesi diverse. Il Centro americano sarebbe d’accordo sui primi 2/3 giorni incerti per il Nord e parte del Centro, ma non concorda sull’arrivo del super caldo quanto meno su tutto il Paese.

Da Giovedì 6 infatti, prevede la risalita decisa dell’alta pressione solo sulle due Isole Maggiori con caldo in aumento anche al Sud, ma con le regioni del Nord e del Centro sempre disturbate dal flusso instabile atlantico che non solo manterrebbe condizioni meteo spesso incerte, ma sarebbe anche alla base di un contesto termico decisamente meno caldo o per meglio caprici solo un po’ più caldo rispetto a questi giorni.

Insomma, gira e rigira a tutt’oggi non possiamo ancora sapere se tornerà davvero il grande caldo africano e soprattutto, se arriverà, dove si farà maggiormente sentire.

Stay tuned!