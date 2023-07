Il caldo, già ora intenso e insopportabile su tante località, si intensificherà ancor di più nei prossimi giorni fino a raggiungere livelli eccezionali e probabilmente da record. Non solo sarà un’ondata di caldo molto forte e insopportabile, ma anche parecchio duratura. L’evoluzione meteo della prossima settimana è ormai confermata e subirà particolari cambiamenti.

CALDO ESTREMO E PESANTE IN ARRIVO

La calura sub-tropicale diverrà via via sempre più intensa da lunedì in poi, rischiando di rivelarsi eccezionale per quasi tutta la settimana. Una situazione così esagerata non passerebbe certamente inosservata e rischia, invece, di causare parecchi disagi soprattutto per gli elevati tassi di umidità che renderanno il caldo opprimente sia di giorno che di sera.

Le temperature saliranno su valori da record: è questo il responso dei principali centri di calcolo che collocano questa ondata di caldo tra le più forti degli ultimi decenni. Molti record storici di caldo, guarda caso rilevati in gran parte nel nuovo millennio, rischiano di crollare inesorabilmente davanti alle temperature che potrebbero concretizzarsi nei prossimi giorni.

APICE DEL CALDO

L’apice del caldo dovrebbe realizzarsi tra martedì e giovedì: in questi tre giorni l’Italia sarà avvolta da masse d’aria estremamente calde di origine sahariana, pronte a far impennare le temperature a tutte le quote, dai monti alle coste. Le zone interne del centro, del sud e delle isole maggiori registreranno temperature massime comprese tra i 40 e i 45°C, ovvero valori record per l’Italia. I picchi di 45°C, in particolare, potrebbero palesarsi su Sardegna, Sicilia e Puglia settentrionale, ossia le aree più avvezze ad ospitare queste temperature estreme.

Ma anche il nord sarà pienamente colpito dal caldo. Pensate che tra Emilia Romagna, Veneto e bassa Lombardia le temperature rischiano di sfiorare i 40-41°C con facilità, specie nella giornata di mercoledì 19.

Sul resto del nord le temperature oscilleranno tra i 33 e i 38°C, con alti tassi di umidità.

Insomma non ci sono buone notizie meteo per la prossima settimana, potenzialmente una delle più calde degli ultimi decenni.