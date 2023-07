Rassegnati, o Voi amanti del fresco! Nei prossimi giorni ci sarà un caldo da non credere! Tant’è che su alcune regioni d’Italia potrebbero crollare dei record da decenni imbattuti.

Si, è vero, detta così sembrerebbe il solito tentativo di fare click, di attirare la vostra attenzione, ma credeteci, farà davvero tanto, tanto caldo. Il responsabile? Beh, superfluo dirlo! Il solito anticiclone africano, che verrà ulteriormente alimentato da aria ancora più bollente di matrice puramente sahariana.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire subito dove e quando farà più caldo, senza ovviamente tralasciare l’ipotetica durata di questa severa ondata di caldo, o per meglio dire, eccezionale.

Dopo una weekend dove i termometri daranno già i primi segnali di agitazione, la fase più calda si attiverà proprio con l’inizio della prossima settimana per poi raggiungere il suo apice tra Martedì 18 e Venerdì 21 Luglio.

In questo frangente la parte più bollente dell’alta pressione africana colpirà soprattutto le regioni del Sud, del Centro e anche le due isole Maggiori. Attenzione perché ci troveremo a parlare di valori che potrebbero accarezzare la soglia dei 50°C. segnatamente, su Sardegna, Sicilia, alcuni tratti della Puglia e della Calabria.

Ma il caldo farà sul serio anche sul resto del Paese con picchi di 42/43°C anche al Centro come a Roma e Firenze. Qualche grado in meno invece al Nord dove tuttavia si potranno sfiorare i 40°C su alcuni tratti della Valle Padana.

Insomma, inutile negarlo, stiamo parlando di valori eccezionalmente alti per i nostri standard climatici, punto e basta!

Quanto durerà? Rassegnamoci, tutta la settimana! Forse, ma proprio forse, una prima stemperata potrebbe avvenire al Nord a cavallo del weekend, ma si tratta davvero di una semplice e per altro poco attendibile ipotesi, visto che sono pochi i centri di calcolo a disegnare questa ipotetica linea di tendenza.

Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per vedere se ci saranno cambiamenti in merito.