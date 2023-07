Ci sono importanti novità riguardo al tempo per la prossima settimana. E’ quanto ci indicano i principali centri di calcolo internazionali che vedono evidenti cambiamenti nella circolazione generale.

Attualmente l’Italia sta facendo i conti con una perturbazione sopraggiunta Venerdì che sta ormai abbandonando il nostro Paese lasciando dietro di se le ultime note d’instabilità a carico soprattutto delle regioni di Nordest e del Centro dove il tempo continuerà a fare un po’ i capricci quanto meno nella prima parte del weekend.

Passata questa ennesima fase capricciosa però, ecco che con l’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano comincerà a muoversi lentamente verso l’area del Mediterraneo alla conquista del nostro Paese.

In un primo momento il suo tentativo andrà solo parzialmente a buon fine in quanto almeno fino a Mercoledì 5 Luglio la stabilità e il caldo in aumento saranno garantiti solo sulle due Isole Maggiori e al Sud, mentre al Centro e al Nord si avranno ancora alcune note instabili sia sui rilievi che sui settori pianeggianti. In questo contesto ovviamente le temperature non riusciranno a salire più di tanto.

La vera novità infatti si noterà a partire da Giovedì 6 quando l’alta pressione africana riuscirà ad estendere la sua bollente influenza anche al resto del Paese dove si esauriranno anche le ultime note d’incertezza sul fronte meteo.

Ma dove farà più caldo? Le temperature più elevate si continueranno a registrare sulle Isole Maggiori in particolare sulla Sardegna dove le colonnine di mercurio potranno anche sfiorare la soglia dei 40°C.

Il caldo bel tempo sarà comunque garantito anche sul resto del Paese dove non si raggiungeranno punte così elevate, ma al tempo stesso ci penserà il fenomeno dell’afa a rendere maggiormente evidente la percezione del caldo.

Dando poi uno sguardo ancora più in là, nemmeno questa volta pare possa durare a lungo questa secondo vampata africana.

Ma di questo sarà meglio riparlarne nei prossimi aggiornamenti vista la distanza temporale.