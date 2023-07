Anche gli ultimi aggiornamenti confermano un ritiro della bolla d’aria incandescente che da giorni avvolge gran parte del Paese. Prima però dovremo fare i conti con un ulteriore seppur breve impennata dei termometri con il rischio di ritoccare anche qualche primato di caldo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci riserverà il tempo nei prossimi giorni.

Intanto, dopo una Domenica nuovamente calda per il Nord e bollente per il Centro-Sud, da Lunedì l’anticiclone africano verrà ulteriormente gonfiato da venti caldissimi in arrivo direttamente dalle terre sahariane.

Occhi puntanti soprattutto sulla Sardegna dove i termometri potrebbero salire fino a toccare punte record prossime ai 47/48°C. Tanto sole e tanto caldo anche sul resto del Paese dove ad aggravare la sensazione di caldo ci penserà l’afa specie sulla pianure del Nord.

Da Martedì 25 però, si noteranno i primi segnali del previsto cambiamento. Tornerà infatti una diffusa ingerenza temporalesca sui rilievi del Nord con temporanei e locali sconfinamenti sulle limitrofe aree pianeggianti. Caleranno inoltre leggermente le temperature. Poche invece le novità sul resto del Paese dove sole e caldo intenso continueranno a farla da padrone.

Ma sarà solo questione di ore in quanto Mercoledì 26 l’anticiclone africano si sgonfierà ulteriormente favorendo così una maggiori instabilità su tutto il Nord e anche su gran parte del Centro dove registreremo un po’ evidente calo termico.

Entro Giovedì 27 anche il Sud verrà coinvolto da aria meno calda e nonostante il meteo si manterrà tutto sommato più stabile, le temperature cominceranno a perdere qualche punticino.

In seguito l’alta pressione cercherà di riavvicinarsi al nostro Paese anche se, dagli ultimi aggiornamenti, non sembra in grado di riproporre un’altra ondata di caldo. In sostanza, potrebbe riportare la stabilità atmosferica sull’Italia, ma in un contesto climatico decisamente più consono ai nostri standard estivi.