Ma cosa ci importa di quello che accade sullo scacchiere europeo! A noi interessa sapere cosa accadrà in Italia, giusto? Sbagliato! Quanto accade in Italia e sempre collegato a quanto succede intorno al nostro Paese. E la conferma di tutto ciò la avremo proprio nei prossimi giorni e per la precisione nel corso della prossima settimana.

Come del resto sta accadendo in questi giorni, lo scacchiere europeo è diviso tra un vasto vortice ciclonico poco a ovest delle coste irlandesi e l’anticiclone africano che attualmente coinvolge in parte anche la nostra Penisola.

Nei primi due giorni della prossima settimana non ci saranno forti scossoni sul fronte meteo, ma verso metà della settimana invece, il flusso atlantico collegato al profondo vortice irlandese cercherà si spingere la sua influenza verso latitudini più meridionali con l’intento di condizionare il meteo anche sull’Italia, quanto meno sulle regioni del Nord.

Dall’altra parte però, ecco che l’anticiclone africano non ci sta a rimanere schiacciato verso le sue terre d’origine e farà di tutto per arginare gli attacchi delle correnti fresche ed instabili nord atlantiche.

Ma se la situazione sinottica pare abbastanza chiara, non lo sono invece gli effetti di questo braccio di ferro, in quanto, al momento, i centri di calcolo non riescono ancora a decretare un possibile vincitore.

Allo stato attuale delle cose la probabilità maggiore sembrerebbe essere quella che vede il flusso nord atlantico disturbare il meteo sulle sole regioni del Nord dove oltre a piogge e temporali sparsi, il clima si manterrebbe non molto caldo. Cosa invece che potrebbe accadere al Sud e al Centro dove l’anticiclone africano sarebbe ben saldo e pronto a difendere a denti stretti i suoi territori di conquista.

Detto ciò, non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per capire come evolverà il quadro meteorologico per la prossima settimana.