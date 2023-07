Il meteo di Luglio ci ha lasciato terrorizzati. Ma è vero che si rischia un Agosto pieno di caldo e fenomeni estremi? No, non diamo le cose per scontate e vediamo come potrebbe finire la stagione estiva.

Il quadro di fine stagione

L’alta africana dovrebbe interessarci in maniera sempre più debole. Ciò sarebbe il normale declino, anche perché l’apice del caldo c’è tra metà Luglio e Ferragosto. Ma ciò non esclude che anche a Settembre possa fare caldo, lo dicono le proiezioni stagionali (vedasi sotto).

Le dinamiche atmosferiche suggeriscono ancora una volta che l’Italia sarà tra due fuochi. Le alte pressioni bollenti, che vengono sempre da sud, e i fronti estesi atlantici. Ne abbiamo avuto prova a Luglio, ma con esempi estremi.

Settembre sarà ancora estivo?

La risposta è sì, oramai ogni mese settembrino ci regala sempre di più scorci estivi, che un tempo appartenevano al periodo agostano. Però ricordiamo che il normale decorso della stagionalità, il calo del getto, la diminuzione del periodo di sole, i raggi sempre meno potenti faranno sicuramente declinare la stagione.

Alcune considerazioni da tenere a riguardo

Per capire bene cosa intendiamo con questi nostri articoli, evidenziamo alcune parole tecniche che adoperiamo sovente nelle nostre proiezioni.