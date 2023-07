Va delineandosi lo scenario meteorologico per i prossimi 7-10 giorni. Ed è uno scenario decisamente rovente. E’ ormai cosa certa infatti l’arrivo di una prolunga ondata di calore alimentata dall’Anticiclone subtropicale di matrice africana.

Anticiclone che sopraggiungerà sulla penisola nel corso di questo week end, portando un generale aumento termico prima sulle Isole Maggiori (già Venerdì) poi anche sul resto d’Italia (Sabato e soprattutto Domenica), con valori già intorno ai 33-35 gradi su molte zone.

Attenzione però, perché il caldo del week end sarà solo l’inizio. Nel corso della prossima settimana l’afflusso di aria calda verso il nostro paese si farà ancora più incisivo ed intenso. Secondo le ultime elaborazioni modellistiche l’ondata di calore si intensificherà su tutta l’Italia fra Lunedì e Martedì, con temperature in ulteriore crescita, mentre l’apice verrà raggiunto nella fase centrale, verso Mercoledì/Giovedì, quando la colonnina di mercurio si porterà su valori eccezionalmente elevati soprattutto al Centro-Sud. Questo salvo cambiamenti radicali dei modelli previsionali, che sinceramente riteniamo poco probabili.

Il caldo si farà sentire su tutta l’Italia con temperature davvero roventi nel corso della prossima settimana. Ci attendiamo valori diffusamente sopra i 32-33 gradi, con picchi di 35-37 gradi al Nord, 38-40 gradi al Centro-Sud. Addirittura in Sardegna saranno possibili locali punte di 42-44 gradi. Parliamo di zone interne, perché sui settori costieri le temperature saranno mediamente più basse (salvo effetto favonico possibile su alcuni settori), tuttavia con valori di umidità più elevati. Quindi il caldo si soffrirà ugualmente, anzi forse anche di più, specialmente durante le ore serali quando l’umidità tenderà ad essere più alta.

Caldo intenso e afa, con molta probabilità, proseguiranno anche negli ultimi giorni della settimana, per lo meno al Centro-Sud. Al Nord invece l’Anticiclone potrebbe perdere un po’ di potenza e potrebbero approfittarne correnti relativamente più fresche di origine atlantica, soprattutto a partire da Giovedì/Venerdì. Questo comporterebbe una flessione termica e il ritorno di qualche temporale soprattutto sulle Alpi ma a tratti anche sulla Pianura Padana. In sostanza potrebbe esserci un clima sempre caldo, ma non così rovente ed estremo come al Centro e al Sud. Questa rimane una tendenza da confermare.

STIME DELLE TEMPERATURE MASSIME DELLA PROSSIME SETTIMANA

Foggia 44°C

Olbia, Catania, Sanluri 43°C

Benevento, Caltanissetta, Cosenza, Matera, Villacidro, Carbonia, Iglesias 42°C

Nuoro, Roma, Caserta 41°C

Taranto, Sassari, Terni, Firenze, Catanzaro, Oristano, Andria, Avellino, Lecce, Tempio Pausania 40°C

Bologna, Palermo, Agrigento, Prato, Salerno, Barletta, Enna, Ragusa, Forlì, Frosinone 39°C

Bari, Pistoia, Arezzo, Trani, Reggio di Calabria, Lanusei, Modena, Brindisi, Cagliari, Latina, Siracusa 38°C

Lucca, Reggio nell’Emilia, Rieti, Siena, Parma, Viterbo, Tortolì, Alessandria, Cesena, Cremona, Piacenza, Ascoli Piceno, Napoli, Potenza, Trapani, Crotone, Ferrara, Pavia 37°C

Mantova, Milano, Vicenza, Grosseto, Lodi, Asti, Verona, Monza, Rovigo, Isernia, Messina, Verbania, Vercelli, L’Aquila, Lecco, Perugia, Pisa, Ravenna, Torino, Brescia, Trento, Chieti, Novara, Padova, Como 36°C

Urbino, Vibo Valentia, Campobasso, Teramo, La Spezia, Bergamo, Macerata, Pescara, Rimini, Carrara, Pordenone, Aosta, Treviso 35°C

Bolzano, Trieste, Massa, Udine, Gorizia, Varese, Ancona, Genova, Imperia 34°C

Savona, Fermo, Pesaro, Livorno, Cuneo, Sondrio 33°C

Venezia, Biella 32°C

Belluno 30°C