La seconda decade di Luglio non sarà assolutamente estiva come molti credono. Dell’Estate mediterranea, in realtà, non ci sarà proprio nulla. L’ondata di caldo ormai confermata avrà connotati meteo puramente sub-tropicali, tipici del deserto del Sahara. Insomma l’anticiclone sub-tropicale cambierà sede e si piazzerà per molti giorni consecutivi sul Mediterraneo.

Tutti i centri di calcolo, compresi GFS e ECMWF, sono favorevoli per l’avvio di una delle ondate di caldo più forti degli ultimi anni. Dal week-end dell’8-9 Luglio l’Italia si ritroverà improvvisamente immersa di una forte ondata di caldo, con temperature che supereranno facilmente i 35°C su molte regioni.

Ma il caldo estremo entrerà nel vivo nel corso della prossima settimana, o addirittura per tutta la seconda decade di Luglio. L’alito bollente nord-africano soffierà su tutto il centro-sud e le isole maggiori, favorendo una ulteriore impennata delle temperature. La colonnina di mercurio potrebbe raggiungere e superare agevolmente i 40°C a partire dal 10 Luglio: Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria saranno le regioni più esposte a questo forte incremento delle temperature.

E il nord? Il caldo e l’afa non mancheranno anche sul settentrione. Qui, tuttavia, il caldo sarà leggermente inferiore rispetto al resto d’Italia. Anzi, avremo anche tempo instabile e turbolento a partire dall’11 Luglio grazie all’ingresso di correnti fresche atlantiche che daranno luogo a forti temporali e grandinate.

Ma torniamo al gran caldo, che merita senza dubbio ulteriore attenzione. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti pare che le anomalie più pesanti possano arrivare, sul sud Italia, dopo la metà di Luglio! Le temperature, insomma, potrebbero raggiungere addirittura i 44-45°C su alcune località dell’entroterra del sud Italia, Sicilia su tutte.

Mancano ovviamente ancora molti giorni alla realizzazione di questi scenari meteo, ragion per cui si spera in un ridimensionamento dell’ondata di caldo, che sulla carta al momento risulta davvero intensa.