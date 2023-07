Le previsioni meteo per i prossimi giorni non promettono nulla di buono, sia in un senso che nell’altro. Ci spieghiamo meglio: l’Italia sarà ancora assediata da estremi meteorologici, come il caldo eccessivo nord africano e i temporali violenti con grandinate e fortissime raffiche di vento.

Quel che è accaduto in alto Adige non passa certamente inosservato! I temporali che stanno prendendo vita sul settentrione si stanno rivelando davvero violenti: del tutto normale considerando che i contrasti termici sono molto marcati. Le correnti fresche atlantiche che soffiano alle alte quote stanno incontrando uno strato d’aria, quello prossimo al suolo, troppo ricco di energia (data dal grande caldo e dall’umidità eccessiva). Da questo scontro si sviluppano temporali di esagerata entità.

Ancora temporali nei prossimi giorni

Il nord Italia resterà ai margini dell’anticiclone africano anche nel prosieguo di settimana e con buona probabilità anche ad inizio prossima settimana. Questo significa che il settentrione sarà sede di forte e frequente instabilità convettiva, ovvero dei temporali e degli acquazzoni. Questi fenomeni saranno spesso violenti, poiché si svilupperanno sulla linea di demarcazione tra l’anticiclone africano e i flussi freschi nord-atlantici.

Caldo eccessivo al centro-sud

C’è poco da dire per il resto d’Italia. Il grande caldo nord-africano sarà ampio protagonista anche nei prossimi giorni. Addirittura si prevede un ulteriore aumento delle temperature ad inizio prossima settimana, stante l’ingresso nel Mediterraneo di masse d’aria roventi provenienti dal Sahara.

Isoterme clamorose in quota

Le mappe non mentono: tra 24 e 26 Luglio irromperà in Italia l’isoterma +30 a 850 hpa, ovvero a circa 1600 metri di altitudine). Significa che a quella quota la temperatura arriverà a 30°C! Al suolo le temperature saranno estreme su tutto il sud ed entrambe le isole maggiori. Si ipotizzano temperature massime fino a 46-47°C su diverse località di Puglia, Calabria e Sicilia. Non escludiamo locali picchi vicini ai 49°C nelle zone interne della Sicilia.

L’evoluzione meteo per l’inizio della prossima settimana sembra quasi del tutto confermata. Il prosieguo, invece è ricco di insidie e pertanto dovremo ritornarci nei prossimi aggiornamenti.