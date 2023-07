Una crisi estiva potrebbe sconquassare il meteo poco prima di Ferragosto. I modelli sono piuttosto concordi nel vedere un vero e proprio ribaltone nel primo weekend agostano.

Dopo settimane di caldo intenso potrebbe essere la volta buona anche per il Meridione. Ma andiamo a vedere i dettagli di questa novità importante.

Cambia tutto, stavolta per tante zone d’Italia

Per quanto riguarda le regioni settentrionali cambierà davvero poco. Nel senso che oramai piove con grande frequenza e continuerà a farlo. Risulta una stagione estiva davvero molto piovosa per tali regioni, con una situazione idrica che si è completamente ristabilita dopo una lunga siccità durata 18 mesi.

A cominciare da Maggio, di fatti, si è aperta una fase meteo molto instabile per le regioni del Nord che continuerà anche nei prossimi giorni. Quindi per loro nessun cambiamento importante, se non l’arrivo di ulteriori temporali che potrebbero aumentare il rischio di fenomeni meteo estremi, come è successo già tante volte nel mese di Luglio. Questa situazione andrebbe sicuramente monitorata per bene, al fine di evitare nuovi pericoli.

Al Meridione: forti temporali anche qui, dopo settimane aride?

Stavolta, potrebbe davvero cambiare tutto al Meridione, perché proprio nel primo fine settimana agostano pieno di esodo estivo i temporali farebbero da padrone per tutte le regioni italiane. Stavolta non si tratterebbe più di qualche fenomeno violento nelle zone a nord del fiume Po.

Potrebbe risultare il primo vero peggioramento per tutta Italia da metà Giugno, quindi da circa un mese e mezzo. L’Estate 2023 quindi prosegue con grandi sorprese e colpi di scena davvero a non finire. Ovviamente, invitiamo i lettori a trattarla come se fosse una tendenza a 7-8 giorni e non una previsione meteo già sicura.

Seguiranno importanti aggiornamenti in materia per capire se davvero questo primo schiaffo all’Estate possa risultare il primissimo passo verso il naturale declino estivo.