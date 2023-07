Le previsioni meteo dei prossimi giorni non promettono nulla di buono in ottica caldo intenso. Le attuali temperature attorno alle medie del periodo saranno spazzate via da una nuova potente ondata di caldo che ormai sembra sempre più certa a partire dal prossimo week-end.

Tutti i centri di calcolo propendono verso un allungamento del promontorio sub-tropicale, direttamente dal cuore del Sahara, verso l’Italia a seguito di una discesa fresca e instabile a ridosso della penisola iberica e della Gran Bretagna. Questa potrebbe diventare la seconda ondata di caldo intenso della stagione, ma per certi versi potrebbe rivelarsi addirittura superiore a quella occorsa una decina di giorni fa.

CALDO ECCEZIONALE PER L’ITALIA

Il modello americano GFS certamente non ci va per il sottile: l’ondata di caldo potrebbe diventare molto intensa tra 8 e 14 Luglio, soprattutto al centro e al sud Italia, oltre che sulle isole maggiori. Quasi una settimana di caldo intenso, afoso e per lunghi tratti della giornata insopportabile considerando che i tassi di umidità relativa tenderanno a salire velocemente di giorno in giorno. Insomma potrebbe trattarsi di una di quelle tipiche ondate di caldo dove l’afa ci fa compagnia anche di sera o addirittura di notte, impedendoci di riposare in tranquillità.

Ma che temperature raggiungeremo? In uno scenario del genere le temperature potrebbero superare agevolmente i 35-37°C in pieno giorno, fino a sfiorare i 40-41°C nelle zone interne del centro-sud e delle isole maggiori. Le minime notturne potrebbero rivelarsi simil-tropicali non scendendo quasi mai al di sotto dei 24-25°C specie sulle coste.

Quanto detto necessita assolutamente di conferme nei prossimi aggiornamenti, ma la probabilità che questo scenario si realizzi aumenta sempre più. Tutti i centri di calcolo sono favorevoli all’arrivo della seconda intensa ondata di caldo dell’Estate dopo l’8 Luglio.