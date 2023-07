Non ci sono ancora ovviamente i dati meteo definitivi sul mese di Luglio. Risulta però indiscutibile che questa parte del mese sia stata davvero rovente e insopportabile, soprattutto per le regioni del Centro e del Sud. Andiamo a vedere se c’è la reale possibilità che tornino i 50 gradi.

La fine del caldo? Macché

Ci aspetta il peggio di un’ondata di calore che a questo punto rischia realmente di passare alla storia come la più violenta di sempre, o comunque tra le principali. Nel corso di questa settimana, di fatti, molto probabilmente sentiremo parlare diffusamente di record termici, in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Ma ecco che, proprio sul finire del mese, il campo meteo a livello europeo potrebbe finalmente subire dei cambiamenti, anche notevoli ed estesi. Aria fresca proveniente da nord dovrebbe riuscire a penetrare sul Mediterraneo spazzando via la calura, facendo calare drasticamente le temperature, soprattutto al Nord.

Le proiezioni per Agosto: caldo infernale e temporali forti?

A preoccuparci un po’ sono le proiezioni per Agosto. Purtroppo, sembrano puntare decise in direzione dell’anticiclone africano anche per il mese venturo, sempre pronto a metterci lo zampino sul nostro Paese. Non sarebbe certo una novità, e che peggio di questo Luglio non ci sia nulla.

Ma ricordiamo che statisticamente il massimo potenziale dell’anticiclone africano di solito lo abbiamo proprio tra la seconda metà di Luglio e la prima metà di Agosto, quindi nel tempo a venire!

Incubo 50 gradi: un bis?

Quindi, alla luce di ciò, attenzione ad abbassare troppo la guardia, perché qualora dovessero ripresentarsi bolle d’aria rovente nel cuore del Mediterraneo potrebbero replicare condizioni simili a quelle infernali che stiamo vivendo e dobbiamo ancora vivere.

Far peggio non lo sappiamo, anche perché vorrebbe dire molto probabilmente raggiungere punte di 50 gradi o persino superarle? No, non è una cosa cosi irrealistica. Certo, non è la più probabile, ma non possiamo escluderlo…