Prospettive ancora roventi per l’Italia dagli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici. Anche la nuova settimana porterà condizioni di caldo estremo per la persistenza di un Anticiclone Africano ancora duro a morire.

E’ ormai confermato infatti un nuovo picco di caldo fra Lunedì-Martedì con l’estensione di aria ancor più rovente dal Nord-Africa a tutto il Centro-Sud. Dopo il transitorio lieve calo termico del week end sulle regioni centrali, ecco quindi che le temperature torneranno a salire su valori molto elevati, diffusamente oltre i 38-40 gradi. E in particolare fino verso i 45 gradi sulle Isole Maggiori e in alcune zone interne peninsulari, specie sulla Puglia.

Il caldo si intensificherà anche al Nord, specialmente sull’Emilia Romagna, con punte sui 37-38 gradi. Altrove 33-34 gradi ma umidità che peggiorerà la percezione del caldo. Va detto però che al Nord torneranno molto probabilmente dei temporali (anche forti) già da Martedì 25, spezzando un po’ la calura.

Questa nuova fiammata africana sarà probabilmente il canto del cigno della lunghissima fase calda che sta interessando il nostro paese. Fra Mercoledì e Giovedì infatti aria più fresca di origine atlantica avanzerà verso Sud e provocherà finalmente un ridimensionamento del caldo anche al Centro-Sud, con temperature che torneranno ad essere più tollerabili su tutta la penisola.

Vediamo più nel dettaglio allora cosa ci attende sull’Italia in questa prima parte di settimana:

Lunedì 24 Luglio – Anticiclone Africano in progressivo rinforzo con tempo generalmente stabile e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Instabile solo sulla fascia alpina-prealpina con temporali fra pomeriggio-sera che non dovrebbero però arrivare a interessare le zone di pianura.

Temperature in aumento, anche marcato, al Centro e al Nord. Punte diffuse sui 40-42°C al Centro-Sud, fino a 44-45°C in Sardegna e Sicilia. 35-37°C al Nord. Caldo anomalo anche di notte.

Martedì 25 Luglio – Giornata rovente con temperature che arriveranno a toccare i 44-46°C in Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia. Punte ancora sui 40-42 gradi anche al Centro. Temperature più o meno stazionarie al Nord, dove potranno però sopraggiungere dei temporali di forte intensità specialmente dal pomeriggio in poi (ulteriori dettagli nei prossimi giorni).

Possibili record di caldo al Centro-Sud nelle giornate di Lunedì e Martedì.

Mercoledì 26 Luglio – La situazione inizia a cambiare. Aria relativamente fresca di origine atlantica farà indietreggiare l’Anticiclone Africano al Centro-Nord. Temperature in netto calo quindi sulle regioni settentrionali e centrali dopo il picco di inizio settimana. Ancora caldo intenso al Meridione con temperature oltre i 40°C. Tempo che dovrebbe comunque mantenersi nel complesso stabile e ampiamente soleggiato, salvo annuvolamenti e qualche rovescio o temporale ancora sul Nord-Est.

Tendenza per Giovedì 27/Venerdì 28 – Anticiclone Africano in ritirata e fine del caldo estremo. Temperature massime intorno ai 30-33 gradi su tutta la penisola, caldo più intenso solo sulla Sicilia (previsione che necessita di conferme).