Dobbiamo ormai sempre più abituarci a condizioni meteo estreme, sia in termini di caldo che di fenomeni violenti. Questo mese di Luglio ci ha dimostrato che gli estremi possono protrarsi per giorni e giorni, addirittura per settimane: situazioni che un tempo erano davvero molto rare.

Ma col cambiamento climatico in atto è chiaro che queste situazioni così estreme potrebbero ripresentarsi nuovamente nelle prossime settimane. Uno di questi scenari estremi pare possa rivedersi nel Mediterraneo nella prima settimana di Agosto, quando un nuovo flusso fresco nord-atlantico potrebbe invadere l’Italia.

Nuovo caldo in arrivo in Italia

Dopo il caldo estremo delle ultime tre settimane siamo tornati a respirare aria più gradevole ma a quanto pare potrebbe trattarsi solo di una toccata e fuga. In queste ultime ore stiamo vivendo la “vera Estate mediterranea”, con temperature nella norma di giorno e refrigeranti di notte.

La pausa durerà fino a venerdì, poi il caldo proverà nuovamente a riproporsi con insistenza. Certamente non sarà nulla di paragonabile al caldo estremo dei giorni scorsi, tuttavia il caldo sarà presente al sud e sulle isole maggiori durante il week-end: le temperature, in tal caso, raggiungeranno i 35-36°C nei settori interni, mentre sulle coste oscilleranno tra i 28 e 32°C. Insomma caldo, certamente, ma assolutamente non eccezionale.

Forte maltempo e temporali

Il mese di Agosto, tuttavia, porterà nuovi cambiamenti. Il caldo si farà nuovamente da parte e ne approfitteranno incursioni fresche dal nord Atlantico foriere di instabilità. I temporali torneranno ad invadere il nord tra 2 e 4 Agosto con fenomeni molto intensi, grandinate, colpi di vento e nubifragi.

Probabile l’estensione dei temporali anche al centro Italia e al medio-basso Adriatico attorno al 4-5 Agosto. Nel frattempo le temperature scenderanno ovunque, fino a portarsi sotto le medie del periodo su gran parte d’Italia.

Seguiremo attentamente l’evoluzione meteo dei primi giorni di Agosto, per cui continuate a seguirci.