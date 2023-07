Le condizioni meteo sono così folli che la fine del caldo è diventata un sollievo. Ovviamente ci sono sempre persone che amano la calura intensa, ma oramai la stragrande maggioranza delle persone odia questo clima. E volendo essere sinceri, non è nemmeno qualcosa di consono al nostro Paese.

Non è più Estate! Lo dice anche la climatologia

Estate? No questa non lo è più. Non è più quel bel clima azzoriano che c’era una volta. Di solito, l’anticiclone delle Azzorre porta tempo stabile, ma non eccessivamente caldo, e riesce a far sviluppare dei cumuli di calore che conducono a qualche isolato temporale qua e là. Inoltre il cielo è piuttosto azzurro e limpido, le minime sono dovunque al di sotto dei 20 gradi, mentre le massime difficilmente superano i 30, al più 32 o 33.

Ma con gli anticicloni africani sempre più potenti e invadenti, in casi estremi le minime possono sfiorare i 30 e le massime superare di slancio i 40. Ma questa è estate? Oppure è un autentico inferno in terra?

Quanto durerà questo caldo intenso? La risposta è preoccupante

Lo diciamo subito. Sarà un’ondata veramente eccezionale. Abbiamo già detto che un veloce spanciamento dell’alta africana potrà permettere temporali bomba sul Nord Italia, mentre a a sud del fiume Po praticamente nessuno si accorgerà di niente.

Il caldo rimarrà del tutto indisturbato al Meridione, dove si profila un qualcosa di veramente storico e assolutamente eccezionale. Non possiamo dire con certezza se si batteranno record termici secolari. Quello dipende anche da fattori locali. Possiamo però dire con precisione che l’onda calda sarà davvero lunghissima per le regioni meridionali.

No che quelle settentrionali stiano al fresco, ma per lo meno di tanto in tanto qualche temporale violento dovrebbe spazzare via il caldo per qualche ora. Ma oramai quello che abbiamo in testa è questo tipo di clima.