Gentile lettori, il titolo è chiaro, avete letto bene: c’è una data dove il meteo cambia davvero completamente. Ma cosa stiamo dicendo? Cosa succederà al tempo nei prossimi giorni? Vi invitiamo a leggere per bene il nostro articolo.

Caldo senza eccessi

Prima di tutto, vogliamo informarvi che è nata una fase di caldo senza eccessi. Sì è vero, al Meridione c’è comunque un anticiclone di stampo africano, ma non particolarmente convinto. Non c’è alcun termine di paragone con le temperature folli che abbiamo percepito in questo mese di Luglio.

Oltretutto, è in arrivo davvero un cambiamento del tempo radicale, che potrebbe portare la prima vera corposa fase piovosa per tutte le regioni. Quando? Andiamo a leggere insieme i dettagli nel prossimo capitoletto.

La vera svolta

Tutto cambia Giovedì 3 Agosto, a cominciare dalle regioni settentrionali, che dovrebbero ricevere una discreta dose di acqua. Il cambiamento però si farà più radicale nella giornata di Venerdì 4, con un affondo perturbato Nord Atlantico come non si vedeva da un mese e mezzo.

Piogge e temporali diffusi su quasi tutto lo Stivale, con un calo termico anche molto marcato. Soprattutto laddove riuscirà a piovere tutto il giorno, le temperature massime potrebbero addirittura stare al di sotto dei 20 gradi. Quindi una classica fase meteo di freddo estivo.

Il prosieguo

Il tutto andrebbe avanti anche nella giornata di Sabato 5, dove verrebbe maggiormente coinvolto il Centro e in parte anche il Meridione, con precipitazioni diffuse a carattere temporalesco e con possibilità di fenomeni anche di una certa intensità.

Purtroppo il pericolo di temporali fortissimi, forti raffiche di vento e grandinate è assai concreto, ancora una volta il Nord è stato alle prese con tali fenomeni., stante il calore presente nel mar Mediterraneo. Non resta che seguire per passo i nostri aggiornamenti meteo, per capire con precisione dove si posizioneranno i prossimi fenomeni violenti, attesi nei suddetti giorni.