Sta per arrivare una fortissima ondata di calore, i modelli meteo oramai sono tutti perfettamente concordi. Ma al di là del fatto che sia violenta, estesa e duratura, in questo articolo non vogliamo soffermarci tanto sulle caratteristiche, quanto sul fatto che ormai tutto questo è la nuova normalità.

Scordiamoci l’Estate del passato

Abbiamo già scritto in diversi articoli meteo che l’Estate del passato oramai non tornerà più. I nostalgici delle Estati di una volta devono purtroppo mettersi l’anima in pace. Il cambiamento climatico ha devastato tutte le stagioni e ovviamente anche quella più calda.

Diciamo subito questo fatto. Anche un tempo c’era il caldo, talvolta pure opprimente e fastidioso, ma molto più contenuto nello spazio e nel tempo. Era possibile che un intero trimestre estivo passasse indenne da qualsiasi onda calda fastidiosa.

Adesso invece è praticamente impossibile. Ogni anno, anche in quello dove la stagione sembra partire zoppicante, prima o poi ci fa pagare il conto. Sarà un’onda calda davvero lunga e estesa, con temperature feroci e sopportazione che diventerà via via inferiore. Fino a farci odiare il periodo estivo.

Oramai sono pochi gli amanti del caldo intenso

Gli amanti del caldo estremo sono davvero pochi. Un tempo l’Estate veniva chiamata giustamente “bella stagione”, ma adesso è spesso diventata quella della sofferenza o del disagio in genere. Tantissimi lettori ci scrivono che sono stanchi e preoccupati del caldo in arrivo, vedono l’ora che arrivi Settembre. Un tempo che erano amanti della tintarella e ora stanno in casa al fresco nelle giornate più bollenti.

Questa è davvero una problematica assai comune e purtroppo il cambiamento climatico ci fa capire davvero come stanno andando le cose. Inutile pensare a un cambiamento della situazione. Il trend (globale e locale) è già scritto e ragionevolmente confermato. Anzi, ci vuole pure dire che sarà persino sempre peggio…