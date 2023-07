Lo scenario meteo attuale vede un’intensificazione del calore sub-tropicale. Questo fenomeno sta portando un’afa e un calore insopportabili in molte località, a causa dell’arrivo di una massa d’aria di origine sahariana. Non stiamo parlando di una normale condizione meteo estiva.

Un calore anomalo per il periodo

Origine e caratteristiche del calore

Le masse d’aria che stanno raggiungendo l’Italia non sono tipiche del clima mediterraneo, ma appartengono a quello sub-tropicale desertico. Anche se in passato abbiamo già sperimentato ondate di calore di questo tipo, rimangono un evento eccezionale. Infatti, in queste circostanze, la temperatura può aumentare di oltre 10°C rispetto alle medie stagionali.

Effetti del calore sul territorio

Questo è esattamente ciò che sta accadendo in queste ore. In Sardegna e Sicilia si sono già sfiorati i 45 gradi, ma il peggio sarà nei prossimi giorni. Anche nel resto del Sud si registrano temperature elevate e alti livelli di umidità che rendono il calore molto afoso.

Previsioni per l’immediato

Caldo in aumento

Già dal weekend appena passato l’arrivo dell’aria calda sub-tropicale ha iniziato a coinvolgere l’intera penisola, senza risparmiare nessuna regione. Questo significa che anche i temporali, che hanno caratterizzato gli ultimi giorni al Nord, sono spariti, seppur solo temporaneamente. Le temperature sono quindi ovunque elevate, con calura opprimente.

Persistenza anticiclone africano

In questi primi giorni della settimana, l’ondata di calore si intensificherà notevolmente in tutta Italia, peggiorando una situazione già critica. Continuerà a fare molto caldo senza interruzioni in tutto il Paese. Non escludiamo anche picchi di 45°C e oltre in Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Calabria.