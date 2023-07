L’alta pressione si fa spazio con sempre più insistenza sul Mediterraneo, ma per il momento possiamo dimenticarci del caldo intenso e afoso. Per buona parte della settimana vivremo temperature attorno alle medie del periodo, insomma appartenenti alla tipica Estate mediterranea. Tuttavia le condizioni meteo non saranno stabili ovunque!

Almeno fino a giovedì 6 Luglio l’Italia risulterà divisa in due: tempo più stabile, anticiclonico e caldo al sud, buona parte del centro e le isole maggiori; tempo più instabile e inaffidabile sul nord Italia e a sprazzi sulle regioni del medio Adriatico. Acquazzoni e temporali potranno interessare Lombardia, Piemonte, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia: i fenomeni saranno localmente intensi e non mancheranno grandinate e colpi di vento.

Tutto questo, ripetiamo, andrà avanti fino al 6 Luglio. A partire dal week-end le carte in tavolo cambieranno nettamente su tutta Italia. Come già annunciato nei precedenti editoriali, l’Italia dovrà fare i conti con la seconda intensa ondata di caldo della stagione, probabilmente anche più lunga della precedente arrivata a Giugno.

Da sabato 8 Luglio l’anticiclone nord-africano si espanderà con vigore su tutta Italia, allontanando di fatto i temporali dal nord Italia e favorendo un generale aumento delle temperature da nord a sud. Saranno le isole maggiori le prime regioni a sperimentare la nuova forte ondata di caldo, con temperature localmente superiori ai 36-37°C.

Il caldo potrebbe farsi molto forte nel corso della prossima settimana, specie tra 10 e 13 Luglio: le regioni tirreniche e le isole maggiori vivranno giornate molto calde, con temperature vicine ai 37-40°C nei settori interni. Gran caldo afoso al nord Italia, mentre andrà leggermente meglio (ma non troppo) sul versante adriatico. Un po’ di maestrale potrebbe soffiare sul basso Adriatico, dove andrebbe a mitigare leggermente l’aria. L’umidità, tuttavia, sarà molto alta e certamente si farà sentire.

Per ulteriori informazioni meteo dovremo riaggiornarci nei prossimi editoriali.