Questa lunga ondata di caldo quando terminerà? È questa la domanda più gettonata nell’attuale panorama meteo italiano. È quasi una settimana che abbiamo a che fare con temperature molto alte, parecchio superiori alle medie del periodo.

CALDO ANCORA PER GIORNI

L’anticiclone africano non mollerà facilmente la presa, anzi, rischia di intensificare ancor di più la propria azione sul Mediterraneo, in particolare al sud Italia e sulle isole maggiori. Ad inizio prossima settimana potremmo raggiungere l’apice più estremo di questa lunga e insopportabile ondata di caldo: in questa circostanza la colonnina di mercurio potrebbe superare su alcune località addirittura i 45°C.

INIZIO DI SETTIMANA DA DIMENTICARE

Il prossimo inizio di settimana, quello tra 24 e 25 Luglio, dunque, sarà estremamente caldo. Tutti i principali centri di calcolo sono indirizzati verso un unico scenario, il peggiore, che vedrebbe il sud Italia attraversato da un fiume d’aria calda sub-tropicale davvero importante, proveniente dal cuore del Sahara.

Sia lunedì che martedì le temperature rischiano di superare i 40°C su tante località, fino a raggiungere i fatidici 45°C su catanese, siracusano, ennese, nisseno, foggiano, barese, materano, cosentino.

E non è tutto: dalle ultime emissioni modellistiche pare che su alcune località, quelle più avvezze a forti aumenti di temperatura, la colonnina di mercurio potrebbe salire fino a 46 o 47°C: ci riferiamo principalmente al foggiano e al catanese, nei settori interni lontani dal mare.

MENO CALDO AL NORD

Il grande caldo sarà più efficace, fastidioso e insopportabile al sud e sulle isole maggiori, ma anche le regioni centrali dovranno vivere altre giornate molto, troppo calde. Anche ad inizio prossima settimana potremo raggiungere agevolmente i 40-41°C lungo la fascia adriatica tra Molise e Marche, oltre che nei settori interni e le valli appenniche.

Andrà meglio al nord, dove il caldo sarà forte ma non esagerato come sul resto d’Italia. Per un cambiamento del meteo, reale e concreto, bisognerà attendere gli ultimi giorni di Luglio.