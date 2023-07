Cari lettori, vi avevamo preannunciato che l’ondata di caldo portata dall’Anticiclone sub-tropicale africano non solo sarebbe stata intensa ma sarebbe durata anche a lungo. E in effetti l’Italia continua ad essere nella morsa dell’alta pressione africana che, almeno al Centro-Sud, non concede tregua da ormai oltre una settimana e sta rendendo il clima davvero difficile da sopportare.

Anticiclone persistente al Centro-Sud

Se al Nord Italia nei prossimi giorni avremo un ridimensionamento del caldo africano con l’arrivo di correnti un po’ più fresche atlantiche e temporali (abbiamo già avuto le prime avvisaglie nelle ultime ore), sul Centro-Sud continuerà a dominare l’Anticiclone sub-tropicale con le sue temperature roventi. E’ vero che le temperature caleranno di qualche grado al Centro, specialmente fra Venerdì e Sabato, ma sarà solo un fenomeno transitorio, subito seguito da un nuovo aumento termico nei primi giorni della prossima settimana.

Nuova fiammata a inizio prossima settimana

L’Anticiclone Africano tornerà infatti a intensificarsi dando vita a un nuovo picco di caldo fra Lunedì 24 e Mercoledì 26. Questo a causa dell’avvicinamento di una vasta saccatura atlantica da nord-ovest che andrà addossandosi a ridosso delle Alpi, provocando un richiamo pre-frontale caldissimo verso l’Italia centro-meridionale. Molto probabilmente la massa d’aria in arrivo sarà ancor più rovente di quella degli ultimi giorni, infatti si prevedono isoterme ad 850hpa (circa 1500 metri di quota) diffusamente sui 29-30 gradi. Ciò significa che al suolo raggiungeremo temperature ben superiori ai 40°C, con picchi sui 43-45°C, localmente anche maggiori sulle Isole e sul Meridione, dove si toccheranno i valori più elevati. Potrebbero quindi verificarsi nuovi record di caldo in diverse località.

Caldo e afa aumenteranno anche al Nord Italia fra Lunedì e Martedì, specialmente in Emilia Romagna, ma le temperature saranno generalmente inferiori rispetto al Centro-Sud, inoltre saranno possibili nuovi temporali specie da Martedì in poi (previsione questa da analizzare meglio).

Caldo in attenuazione a fine Luglio

La nota positiva è che dopo questo nuovo picco estremo di caldo, quindi dal 27 Luglio in poi, la situazione potrebbe finalmente cambiare anche al Centro-Sud, con l’arrivo di correnti più temperature nord-occidentali in grado di far abbassare nettamente le temperature. Questa lunga ed eccezionale ondata di calore potrebbe così attenuarsi negli ultimi giorni del mese, ma la previsione è ancora incerta e occorrerà analizzare i prossimi aggiornamenti dei modelli matematici per avere maggiori certezze.