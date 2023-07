Con tali mappe meteo terrificanti non ci sono dubbi. Arrivano delle nottate tropicali in molte città italiane, Ma cosa vogliamo dire con questa affermazione? Vi invitiamo a leggere per bene il nostro articolo, che farà alcuni riferimenti importanti sul tempo dei prossimi giorni.

Cos’è una notte tropicale? Un fatto sempre più comune…

Prima di tutto andiamo a capire che cos’è una notte tropicale. Essa, per definizione, è una nottata dove non si scende sotto i 20 gradi nemmeno nel cuore della notte e le temperature partono già su valori molto alti di primo mattino.

In casi estremi si può arrivare a minime sui 28 o 29 gradi, soprattutto nelle ondate di caldo più feroci e nel cuore del cemento delle grandi conurbazioni. Purtroppo, l’isola di calore urbana amplifica moltissimo questo noto questo fenomeno meteo.

Però anche altrove non ci si salva. Se arrivano dei mostri anticiclonici con un cuore caldo rovente è chiaro che le nottate molto corte non riescono a far smaltire il calore in eccesso durante il giorno. Di conseguenza, le temperature rimangono altissime anche alle 2-3 del mattino e soprattutto è possibile avere ancora 33 gradi addirittura attorno alla mezzanotte in Pianura Padana, ma così pure sulle coste!

Quanto durerà questo caldo infernale

La risposta è ancora molti giorni! Siamo nel pieno di una eterna onda calda al Centro e al Sud, di tanto in tanto interrotta da autentici fenomeni meteo estremi al Nord, unica zona d’Italia a beneficiare di un poco di refrigerio.

Abbiamo già detto ai nostri lettori che queste figure meteo così grosse e persistenti sono difficili da scardinare. Ovviamente nulla ci vieta di pensare che nei prossimi aggiornamenti meteorologici si possa ritoccare al ribasso questa tendenza, ma non siamo granché ottimisti.

Purtroppo, il trend meteo è già scritto e confermato da anni. Stiamo ahinoi vedendo il frutto delle previsioni dei modelli a lunga gittata…