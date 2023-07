Pessime notizie dal meteo: sono previsti 40 gradi a oltranza! Ma dove? E per quanto? Facciamo un attimo chiarezza, prima di dare i numeri del lotto. Questo non chiamatelo caldo estivo. Questo caldo non ci appartiene e non è solo quello dei numeri misurati dai termometri, bensì anche ciò che si percepisce con l’altissimo tasso di umidità, anche peggiore a ciò che abbiamo sperimentato nell’estate 2022. Parliamo di sensazione termica che sta toccando in alcune località quasi i 50 gradi, che lo ribadisco, non sono quelli dei termometri.

Arrivo del caldo intenso: oramai ci siamo già

Il tempo stabile e il caldo intenso domineranno in lungo e in largo, con temperature che supereranno i 40°C in Sardegna, raggiungendo picchi di 44/45°C nelle zone interne.

Il caldo intenso si farà sentire in tutto il Paese. Anche se non si raggiungeranno valori così alti come in Sardegna, le temperature in molte regioni raggiungeranno facilmente i 36-38°C. Nottate difficili, non si respirerà, con temperature che spesso non scenderanno al di sotto dei 25 gradi con associate condizioni afose, a maggior ragione nei grandi centri urbani.

Tendenza per la settimana

Questo periodo di calore intenso ci accompagnerà probabilmente per l’intera settimana, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud. Al Nord, invece, a partire da Mercoledì, è probabile un cedimento lieve dell’anticiclone, con il possibile ritorno dei temporali e una conseguente, seppur lieve, attenuazione del caldo. Che tornerà solo per due giorni in media. Ma per ora dobbiamo aspettare i prossimi aggiornamenti meteo.

Le massime previste nei principali capoluoghi

Foggia 42°C

Villacidro, Iglesias, Sanluri 41°C

Nuoro, Bologna 40°C

Andria, Cosenza, Bari, Firenze, Oristano 39°C

Carbonia, Benevento, Prato, Modena, Tempio Pausania, Sassari, Lanusei, Pistoia 38°C

Caserta, Forlì, Reggio nell’Emilia, Arezzo, Parma, Caltanissetta, Ferrara, Lecce, Siena, Roma, Vicenza, Ascoli Piceno, Mantova, Terni 37°C

Barletta, Napoli, Piacenza, Avellino, Cremona, Viterbo, Alessandria, Salerno, L’Aquila, Lucca, Olbia, Rovigo, Asti, Padova, Pisa, Taranto, Lodi, Pavia, Cesena, Trani, Verona, Frosinone, Milano, Brindisi, Torino, Verbania, Grosseto, Lecco, Monza, Trento 36°C

Brescia, Ravenna, Vercelli, Bolzano, Como, La Spezia, Pordenone, Campobasso, Isernia, Novara, Matera, Perugia, Urbino, Messina, Carrara, Rieti, Potenza 35°C

Aosta, Enna, Macerata, Ragusa, Treviso, Bergamo, Gorizia, Tortolì, Vibo Valentia, Pesaro, Udine, Catanzaro, Palermo, Trapani, Trieste, Chieti, Massa, Varese 34°C

Latina, Livorno, Reggio di Calabria, Savona, Teramo, Crotone, Sondrio, Genova, Cuneo, Pescara, Rimini 33°C

Imperia, Ancona, Cagliari, Fermo, Catania, Siracusa 32°C

Biella, Belluno, Agrigento, Venezia 31°C