Il prosieguo di settimana sarà estremo, su questo non ci sono più dubbi. Ma a quanto pare non sarà il grande caldo l’unico protagonista della scena meteo italiana! Nel corso della settimana avremo a che fare anche con temporali, isolati certamente ma comunque particolarmente intensi.

Non tutta Italia, ovviamente, farà i conti con questi temporali. L’anticiclone sarà troppo forte sul centro-sud e le isole maggiori, ragion per cui non ci sarà alcuna possibilità di sviluppo di temporali o addensamenti nel prosieguo di settimana. Questo rischio, invece, si paleserà al nord grazie ad un indebolimento dell’alta pressione africana.

RISCHIO TEMPORALI SU ALCUNE REGIONI

Questo indebolimento sarà causato da infiltrazioni di aria più fresca (in alta quota) sulla cresta dell’anticiclone. Questa debolezza si tradurrà immediatamente in un rischio di instabilità anche particolarmente violenta, considerando che l’energia presente in Val Padana è parecchio elevata. Difatti in questi ultimi giorni sta facendo molto caldo, addirittura le temperature massime hanno raggiunto i 36-37°C su tante località tra Lombardia, Emilia e Veneto.

Tutto questo caldo, tutta questa umidità, entrerà in contrasto per forza di cose con l’aria fresca che scorrerà in quota. Da questi contrasti nasceranno addensamenti, acquazzoni e temporali. Si tratterà di fenomeni isolati e disorganizzati, ma nonostante ciò potranno rivelarsi molto intensi e anche violenti.

GRANDINATE E NUBIFRAGI

Con l’avvento dei temporali sale il rischio di fenomeni estremi come la grandine, colpi di vento e forti nubifragi. Considerando l’alta energia in gioco, è plausibile attendersi fenomeni particolarmente intensi tra mercoledì e giovedì. Le zone colpite saranno Lombardia, alto Piemonte, Trentino alto Adige, Veneto e Friuli. Alpi e Prealpi saranno i bersagli principali dei temporali, ma anche le pedemontane e le pianure a nord del Po potrebbero ricevere la visita di improvvisi violenti temporali.

Fenomeni più sporadici su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia. Certamente non ci sarà nulla sul resto d’Italia, alle prese col forte campo di alta pressione e condizioni meteo sub-tropicali.